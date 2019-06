Da quando ha ufficializzato la fine della breve storia d'amore con Alessio Campoli, Angela Nasti è costantemente presa di mira sui social network per tutto quello che fa o dice. L'ultimo Gossip che è trapelato sulla ragazza è quello che la vorrebbe intenta a frequentare segretamente Guido Grimaldi, un giovane armatore con il quale è stata avvistata a Capri lo scorso weekend. Attraverso il suo profilo Instagram però, l'ex tronista di Uomini e donne ha smentito categoricamente di avere già un nuovo fidanzato e l'ha fatto con parole dure soprattutto nei confronti di chi salta a conclusioni affrettate senza avere prove.

Pubblicità

Pubblicità

La Nasti sbotta sui social: 'Ho la coscienza pulita'

A meno di 24 ore di distanza dalla diffusione della notizia secondo la quale avrebbe una relazione segreta, Angela Nasti ha deciso di usare Instagram per fare chiarezza a riguardo. Sotto all'ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo, infatti, la napoletana ha scritto un commento che la voleva vicinissima a Guido Grimaldi, il figlio di un facoltoso imprenditore, con il quale sarebbe stata avvistata a Capri lo scorso weekend.

Pubblicità

"Sono stanca di dovermi giustificare sulla base di nulla. Per la seconda volta, ho la coscienza più che pulita", ha esordito la 20enne nello sfogo che tutti i siti stanno riportando. "Non si può combattere contro chi cerca di infangarmi sempre e comunque", ha aggiunto la giovane prima di spostare la sua attenzione sulla persona alla quale è stata accostata negli ultimi giorni. "Non c'è nessuna storia, è un amico sul quale avete cercato di ricamare un gossip".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'ex tronista di Uomini e Donne, ha negato con forza che tra lei e l'armatore della Grimaldi Lines ci sia un flirt, anzi ha fatto intendere che non sa neppure da dove sia uscita una voce talmente infondata sulla sua vita sentimentale.

L'addio ad Alessio Campoli

Smentito il flirt che le è stato attribuito con Guido Grimaldi, Angela Nasti deve ancora far fronte alle tante critiche che le piovono addosso ogni giorno da quando ha messo fine alla conoscenza con Alessio Campoli. Nonostante l'ex corteggiatore abbia speso belle parole per la tronista che l'ha scelto a Uomini e Donne a fine maggio, sono ancora in molti a puntare il dito contro di lei, accusandola di essere la principale responsabile di questa rottura.

Sull'ultimo numero del magazine della trasmissione, sia la napoletana che il suo ex hanno raccontato le ragioni che li hanno spinti a chiudere il loro rapporto a meno di due settimane dal suo inizio (si parla di appena 13 giorni di fidanzamento, di cui 7 trascorsi separati perché lei era a Ibiza con la famiglia).

La Nasti, in particolare, si è lamentata del fatto che il romano lontano dalle telecamere non fosse la stessa persona che l'aveva colpita: pare, infatti, che la spontaneità di Alessio sia venuta meno una volta che i riflettori si sono spenti.