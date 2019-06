La notizia della vacanza che si sta concedendo Angela Nasti a Ibiza senza il suo Alessio Campoli, aveva insinuato dei dubbi sulla storia d'amore nata a Uomini e donne una settimana fa. A mettere i puntini sulle "i", è stato lo stesso romano con un paio di video che ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram: l'ex corteggiatore ha rassicurato i fan dicendo che la sua ragazza è al mare con la famiglia e loro non si sono affatto lasciati come tanti hanno ipotizzato.

Alessio e Angela lontani ma innamorati

La decisione di Angela Nasti di volare a Ibiza ad una settimana esatta dalla sua scelta a Uomini e Donne, aveva portato tanti a sospettare una prima crisi di coppia tra lei ed Alessio Campoli. Per mettere in chiaro le cose, però, è intervenuto il diretto interessato: in alcuni video che ha caricato su Instagram, infatti, il ragazzo ha spiegato nei dettagli come stanno realmente le cose tra lui e la fidanzata.

"È da una settimana che leggo notizie che stanno uscendo su pagine di Gossip, non so sulla base di cosa.

U&D, Angela Nasti vola da sola a Ibiza, Alessio precisa: 'Non ci siamo lasciati'

Anche se la cosa non mi tocca, faccio questo video per quelle persone che stanno scrivendo sia a me che a Baby Nasti", ha esordito il giovane nel suo sfogo.

In merito alla voce che lo vorrebbe già lontano dalla tronista, il romano ha detto: "Tra me ed Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né abbiamo litigato".

"Sta succedendo che lei è in vacanza con la sua famiglia e io sono a Roma. Detto questo, spero di aver eliminato ogni vostro dubbio".

Insomma, la trasferta in Spagna della bella napoletana, non ha nulla a che vedere con la sua relazione: la Nasti, infatti, sta trascorrendo del tempo al mare con i genitori e la sorella Chiara (anch'essa priva del suo amatissimo fidanzato Ugo).

Angela non replica all'attacco di Luca Daffrè

Oltre alle voci su una presunta crisi con Alessio Campoli, in queste ore Angela Nasti deve fare i conti con le dichiarazioni pungenti che Luca Daffrè ha rilasciato dopo la scelta.

Al magazine di Uomini e Donne che l'ha intervistato dopo il "no" che ha ricevuto, l'ex corteggiatore ha confidato tutte le sue sensazioni sul perché la tronista gli abbia preferito il rivale.

"Io penso che abbia scelto di testa, che sia stata influenzata dalle persone che ha intorno e dai social", ha detto il ragazzo senza troppi giri di parole.

Secondo Luca, dunque, la napoletana avrebbe deciso di fidanzarsi con Alessio e non con lui per accontentare il pubblico ed evitare ulteriori critiche: il giovane, infatti, pensa che la scelta della Nasti non sia stata fatta con il cuore.

Alle cose poco carine che ha detto Daffrè, per il momento non hanno replicato né Angela né il suo fidanzato.