Uomini e donne per questa stagione ha chiuso i battenti. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi sia terminato da poche settimane, in rete stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi tronisti. Dopo le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, si stanno facendo diverse ipotesi. Tra queste, al momento la più accreditata è quella che fa riferimento ad Antonio Moriconi.

L'ex corteggiatore di Teresa Langella si è fatto apprezzare dal pubblico per il suo comportamento improntato sempre sulla tranquillità e dolcezza.

In merito alle voci che lo vorrebbero sull'ambita sedia rossa del dating-show di Canale 5, qualche tempo fa il diretto interessato si era detto possibilista. Antonio, infatti, durante un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, aveva detto: "Sarebbe sicuramente una grande opportunità. Arrivano a corteggiarti tante ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta".

Tra i probabili tronisti per la prossima edizione del programma di Canale 5, si sta facendo anche il nome dell'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska. Del resto, non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi concederebbe una seconda possibilità a dei corteggiatori il cui percorso sarebbe terminato senza essere scelti.

Ad esempio, di recente questa circostanza si è verificata con l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, Giulia, che una volta approdata sul trono ha frequentato soprattutto Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Considerando che la trasmissione di Canale 5 è terminata solamente da qualche settimana, al momento siamo solo nel campo delle ipotesi. Infatti per adesso non sono arrivate conferme né smentite attorno ai nomi di Antonio e Klaudia, e non è escluso che nel corso dell'estate possano emergere altri candidati.

Angela e Alessio si lasciano: l'ira del web

La coppia formata da Angela Nasti e Alessio Campoli si è divisa proprio in questi giorni. L'ex tronista napoletana, dopo aver smentito in più occasioni le indiscrezioni che parlavano di una crisi in corso, alla fine ha raccontato la verità. L'influencer ha spiegato ai suoi follower che la relazione con il romano è finita circa una settimana dopo la scelta.

Verso di lei sono arrivati diversi commenti negativi, soprattutto da parte di coloro che l'hanno accusata di aver scelto una persona alla quale non era realmente interessata.

In alcuni casi è stata addirittura definita come una bugiarda. In seguito all'annuncio della rottura con Alessio, Angela Nasti ha perso migliaia di follower dal suo profilo Instagram.

Intanto, in attesa delle dichiarazioni di Campoli, è intervenuta Chiara Nasti per prendere le difese della sorella Angela. La fashion blogger ha affermato che Alessio lontano dalle telecamere non avrebbe dimostrato lo stesso interesse nei confronti dell'ex tronista.