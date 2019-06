I fan della coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono in apprensione. Alla base dell'allarmismo ci sarebbero le voci di un presunto tradimento dell'ex corteggiatore ai danni della sua fidanzata. A rendere pubblica la notizia ci ha pensato la famosa blogger Deianira Marzano.

Giulia e Manuel sono usciti felicemente da Uomini e donne e fino ad oggi non hanno mai mostrato nessuna crepa all'interno del loro rapporto. Attraverso un video pubblicato su Instagram, Deianira Marzano ha però lanciato una segnalazione sul ragazzo.

Stando a quanto riferito dalla blogger, Manuel sarebbe apparso in un video girato da un suo amico, mentre bacia una ragazza misteriosa.

In realtà al momento non c'è la totale certezza che Galiano abbia tradito Giulia. I follower e la stessa blogger hanno ipotizzato che il ragazzo nel video fosse Manuel, solamente perché hanno trovato una certa somiglianza con la sagoma. Ad insospettire ulteriormente i telespettatori del dating di Canale 5, sarebbe un gesto fatto da un amico di Galiano.

Poche ore dopo la pubblicazione del post, il video sarebbe scomparso dal web. Al momento sarebbe possibile trovare la clip del presunto tradimento solamente tramite un Instagram Story della Marzano. Inoltre, i fan della coppia uscita dal Trono Classico, sarebbero dispiaciuti per la scelta dell'ex corteggiatore. Manuel Galiano infatti, da qualche giorno si troverebbe a Ibiza con i suoi amici senza la sua Giulietta.

A questo punto Deianira Marzano ha chiesto a Galiano di fare chiarezza sulla vicenda. Per la blogger non basta aver smentito la crisi. Dunque, per sapere la realtà dei fatti bisognerà attendere la versione dei due diretti interessati.

Nel mentre Giulia difende Angela Nasti

La fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli sta facendo molto discutere. Nei giorni scorsi sono intervenuti in merito anche gli ex colleghi della partenopea, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. La tronista torinese seppur non abbia avuto un rapporto idilliaco con la Nasti, ha spezzato una lancia in suo favore: "I paragoni che vengono fatti tra la sua situazione e quella di altre persone, sono davvero eccessivi".

Giulia ha riferito che Angela dopo aver lasciato Alessio, non aveva nessun fidanzato a casa che l'aspettasse, semplicemente i due non hanno trovato la stessa sintonia. Nell'intervento della torinese, alcuni follower maliziosi ci hanno visto una frecciatina nei confronti di Sara Affi Fella. Sembra pensarla in questo modo anche Andrea Zelletta: "Il sentimento nato in televisione può sbocciare in una storia d'amore o in un rapporto privo di complicità".

Quest'ultima ipotesi non tocca minimamente il tronista tarantino, poiché con Natalia ha trovato la giusta intesa.