Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della storia d'amore tra Angela Nasti e Alessio Campoli: da quando c'è stata la scelta a Uomini e donne, infatti, i due si sono fatti vedere insieme raramente, portando tanti ad avere dei dubbi sul loro giovane rapporto. Ad alimentare queste voci anche Deianira Marzano: sul profilo Instagram l'influencer ha pubblicato i messaggi di alcune persone che sostengono che l'ex tronista non sia mai stata interessata a nessuno dei corteggiatori perché il suo cuore batterebbe ancora per il suo ultimo fidanzato.

Nuovi dubbi su Angela Nasti

Angela e Alessio di Uomini e Donne si sono già lasciati? È questa la domanda che si stanno facendo la maggior parte dei fan della coppia da quando è finita la trasmissione. Nonostante siano passate quasi tre settimane dalla scelta i fidanzatini non si sono fatti quasi mai vedere insieme sui social network, fatta eccezione per una foto che ha postato il romano sul suo account: per il resto non c'è traccia dei loro incontri lontano dalle telecamere.

U&D, Deianira tuona: 'Angela Nasti non interessata a Alessio e Luca, è legata all'ex'.

A far crescere i sospetti su una precoce crisi in corso tra la Nasti e Campoli sono state la dichiarazioni che ha fatto Deianira Marzano a riguardo su Instagram: la napoletana, infatti, sostiene di essere in possesso di alcuni messaggi che proverebbero le bugie raccontate dalla ragazza quando era sul trono.

Nelle Stories dell'influencer, dunque, sono stati caricati dei video nei quali la stessa riporta una segnalazione che le è arrivata in privato: "Una persona che frequenta il centro estetico dove Angela va a farsi le mani, dice che lei l'ha detto chiaramente che non era interessata a nessuno dei due corteggiatori".

Stando a quello che è stato raccontato alla Marzano, sarebbero in tanti a conoscenza del fatto che l'intenzione della sorella della blogger Chiara sarebbe quella di scegliere uno dei ragazzi e poi lasciarlo dopo poco tempo. "Dicono che avrebbe scelto e poi mollato Alessio come ha fatto", ha aggiunto Deianira nello sfogo che in tantissimi stanno riportando.

La Nasti non conferma e non smentisce

Un'altra interessante indiscrezione che ha rilasciato Deianira poco fa riguarda ancora Angela: "Altre voci dicono che sia ancora legata all'ex".

Insomma, i Gossip sulla bella Nasti non si placano: ogni giorno viene fuori qualche notizia che mette in dubbio la sua sincerità e il fatto che la ragazza non si sbilanci per confermare o smentire le tante cose che stanno dicendo su di lei ultimamente non va di certo a suo favore.

Nella giornata di ieri la napoletana ha fatto delle Stories che hanno confuso ancora di più i suoi fan: nonostante abbia detto di stare bene e che è tutto ok, dalla bocca della 20enne non è uscita nessuna parola di rassicurazione sulla sua storia con Alessio. "Sapete che sono riservata e certe cose non mi piace dirle.

Però, pian piano saprete tutto", ha fatto concluso Angela.