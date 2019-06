Da quando è stata ufficializzata la fine della breve relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, molti ex protagonisti di Uomini e donne si sono esposti per dire la loro: l'ultima in ordine di tempo, è stata Eleonora Rocchini. La fidanzata di Oscar Branzani ha puntato il dito soprattutto contro Raffaella Mennoia rea, secondo lei, di scegliere personaggi già popolari da mettere sul trono: la ragazza sostiene che la redattrice non può stupirsi quando vengono svelate le prese in giro di alcuni tronisti se è stata lei stessa a volerli, a discapito di ragazzi normali che cercano davvero l'amore.

Pubblicità

Pubblicità

Lo sfogo della Rocchini contro la redazione di Uomini e Donne

"Io sono basita", sono queste le parole che ha pronunciato Raffaella Mennoia per commentare la repentina rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Nonostante la redattrice di Uomini e Donne abbia respinto ogni accusa di accordi pregressi tra i due ragazzi, sono stati in tanti a mettere in dubbio la limpidezza del programma dopo questo amore mai nato.

A puntare il dito contro la collaboratrice di Maria De Filippi, è stata anche Eleonora Rocchini: l'ex corteggiatrice, infatti, ha usato Instagram per tirare virtualmente le orecchie a tutti quei membri della redazione che decidono di dare il trono a persone già conosciute (in Tv o sui social network), prendendo la maggior parte delle volte una fregatura.

"Lei non invita me ed Oscar, che stiamo insieme da tre anni e siamo felici, e poi si lamenta se la gente la piglia per il c...?"; ha chiesto con tono provocatorio la toscana che già in passato si era esposta pubblicamente per denunciare la differenza di trattamento che lei e Branzani riceverebbero rispetto ad altre coppie nate in trasmissione.

"Probabilmente io alla Raffy sto sul ca... perché mi ha pure bloccata su Instagram e non so il motivo", ha aggiunto la giovane nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Pubblicità

Astio tra Eleonora e Raffaella dopo il no a un'ospitata

La Rocchini, poi, ha spostato la sua attenzione su quello che è successo negli ultimi giorni tra Angela e Alessio, i due ragazzi che si sono lasciati a neppure tre settimane di distanza dalla scelta a U&D: "A me non interessa di questa coppia, però rimango stupita quando Raffaella dice che è senza parole". "È ovvio che lo sei amore, sei amica di tutti tranne delle persone coerenti che si sono sempre comportate bene con voi", ha aggiunto Eleonora rivangando una discussione a distanza che c'è stata tra lei e la Mennoia tempo fa sul rifiuto a partecipare ad uno speciale del programma.

"La gente vi prende in giro e voi ce l'avete con me e Oscar. Ma Uomini e Donne non era meglio quando ci andavano persone normali che volevano davvero innamorarsi? Ora vediamo solo personaggi che già lavorano su Instagram. È normale che poi vi prendono per il c...". Il pensiero che ha espresso l'ex corteggiatrice lo hanno condiviso moltissimi fan della trasmissione: da quando sul trono vengono messi ragazzi che già hanno avuto a che fare con la televisione o con i social network, di storie d'amore durature ne sono nate ben poche.