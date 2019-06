La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, potrebbe non essere finita: nonostante siano circolate tanti voci su un presunto tradimento di lui, si dice che ieri sera i due fossero insieme. In una Stories che l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram, si sentirebbe la voce del suo fidanzato domandare a qualcuno se ha voglia di fare un bagno nella piscina che la ragazza inquadrava. Le ultime indiscrezioni, dunque, sostengono che la torinese abbia creduto alla versione del suo compagno sulla "notte brava" che si dice abbia trascorso a Ibiza in sua assenza.

Giulia e Manuel ancora in coppia? L'indiscrezione

C'è ancora grande mistero attorno ad una delle coppie che si sono formate a Uomini e Donne esattamente un mese fa: stiamo parlando di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, che negli ultimi giorno sono finiti al centro del Gossip per un presunto tradimento.

Stando a quello che sostengono alcuni influencer, l'ex corteggiatore avrebbe mancato di rispetto alla fidanzata baciando un'altra in discoteca a Ibiza: a provare ciò, ci sarebbe un video pubblicato per errore da un amico di lui su Instagram e poi cancellato dopo poco.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante il savonese neghi con forza di aver tradito la compagna, sono in tanti a non credergli: anche la stessa tronista, intervenuta ieri pomeriggio sui social network, ha fatto sapere di avere molti dubbi su questa storia perché ci sono alcune cose che non le sono chiare.

Questa titubanza di Giulia, però, potrebbe essere sparita nella tarda serata di venerdì 29 giugno: il blog "Isa&Chia", infatti, riporta l'indiscrezione secondo la quale i due giovani si sarebbero rivisti ed avrebbero trascorso la serata insieme in piscina. In una Stories che la Cavaglià ha pubblicato nelle scorse ore (dove lei riprende i suoi amici che si divertono e fanno i tuffi), in molti sostengono di sentire nitidamente la voce di Manuel dire: "Vuoi fare un bagno?".

Pubblicità

Chi ha seguito il percorso della torinese a U&D, afferma con certezza di riconoscere la cadenza e il tono con il quale parla Galiano: la maggior parte di coloro che hanno ascoltato l'audio del filmato in questione, si dicono convinti che la voce che si sente alla fine è proprio quella del fidanzato di Giulia.

Manuel nega il tradimento, Giulia è dubbiosa

Prima che sui social network iniziasse a circolare il video nel quale si sentirebbe la voce di Manuel, la maggior parte dei fan della coppia erano convinti che c'erano poche possibilità di rivedere insieme lui e Giulia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Le uniche dichiarazioni pubbliche che l'ex tronista ha fatto dopo le voci di tradimento, non avevano lasciato presagire a nulla di buono: " Alcune cose non mi sono chiare, quindi dovrò capire".

"Io comunque sto bene e di certo non mi strappo i capelli per nessun uomo", ha fatto sapere la torinese su Instagram ieri pomeriggio.

Galiano, dal canto suo, continua a negare di aver baciato una ragazza al Pacha qualche sera fa: la persona che si vede nel video "incriminato", infatti, non sarebbe lui ma un altro che indossava una maglietta bianca (il corteggiatore dice che era vestito di nero quel giorno).

Quali saranno i nuovi sviluppi di questa appassionante storia? Giulia e Manuel hanno davvero già chiarito e ora sono in vacanza insieme?