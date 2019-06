L’ultima stagione di ‘Uomini e donne’, programma televisivo di successo condotto da Maria De Filippi, è terminata qualche settimana fa, ma le nuove coppie che si sono formate non cessano di far parlare in maniera sicuramente non positiva. I primi a far discutere sono stati Angela Nasti e Alessio Campoli che, a pochi giorni dalla fine della stagione della trasmissione, si sono lasciati. A parlarne per prima sui social è stata proprio la Nasti che, bersagliati dai telespettatori di Uomini e Donne, si è difesa dicendo che la loro frequentazione si è conclusa semplicemente perché al di fuori del programma lei e Alessio hanno scoperto di non avere molte affinità.

L’altra coppia che sembra essere in crisi in questi ultimi giorni è quella composta da Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. I due, inizialmente, hanno postato diverse foto che li ritraevano insieme felici e sorridenti, poi Manuel è partito, da diversi giorni, per Ibiza con i suoi amici. Tutto è cambiato nelle ultime ore quando si è diffusa la segnalazione di un utente che sosteneva di aver fotografato Manuel che si baciava con una ragazza in un noto locale dell'isola spagnola.

Giulio Raselli, risposta 'diplomatica'

La foto che è stata diffusa in allegato alla segnalazione è molto scura e si riescono a scorgere solo le ombre di due ragazzi che si baciano. Proprio ieri è stato avvistato Manuel Galiano all’aeroporto di Ibiza in lacrime. Difatti una sua fan, che era lì insieme a sua madre, ha dichiarato addirittura di avergli dato un fazzoletto. L’ex corteggiatore era così affranto per questa situazione? Certo è che Giulia non ha smentito la crisi con nessun post o commento sui social e, anzi, ha postato delle immagini e storie in cui si è mostrata con i suoi amici.

Nessun accenno sulla situazione con Manuel. A parlare è stato proprio quest’ultimo, dopo due giorni di silenzio, con delle storie in cui si è discolpato dalle accuse sostenendo di aver indossato quel giorno una maglietta di diverso colore rispetto a quella del ragazzo ritratto nella foto della segnalazione. Intanto i fan di Uomini e Donne sono in subbuglio sui social e hanno cercato di ricavare notizie da altri partecipanti al programma che, però, non hanno fornito alcun tipo di delucidazione.

Una domanda è stata posta da un fan a Giulio Raselli, rivale di Manuel nel corteggiamento a Giulia e attuale tentatore di Temptation Island. L’utente ha chiesto al ragazzo la sua opinione sulla presunta crisi tra Manuel e Giulia e il ragazzo ha specificato che non dimentica i momenti trascorsi con Giulia, ma ha anche aggiunto che "secondo me bisogna avere un po’ di tatto nella vita ogni tanto, nel senso che io sono convinto che per loro questo sia un momento complicato e bisogna stare un pochino più attenti con le parole ragazzi".