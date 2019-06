Andrea Zelletta è uno degli ultimi tronisti del programma televisivo Uomini e donne. Il ragazzo ha fatto la sua scelta solo da qualche settimana, uscendo dalla trasmissione con la corteggiatrice Natalia Paragoni. I due sembrano essere inseparabili ed essere molto in sintonia. Il pubblico di U&D ha molto apprezzato il percorso del bel pugliese, che si è sempre mostrato vero e sincero nei confronti delle sue corteggiatrici. Tuttavia, solo qualche ora fa, il modello, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato di aver perso la nonna.

Uomini e Donne, lutto per Andrea Zelletta

L'ex tronista di Uomini e Donne è molto attivo sui social, specialmente sul suo profilo ufficiale Instagram dove condivide molti dei suoi momenti trascorsi con la sua fidanzata e non solo. Dopo la loro uscita dalla trasmissione, i due hanno risposto a parecchie domande pervenute da parte dei loro seguaci. I tanti fan del ragazzo sono rimasti molto dispiaciuti nell'apprendere una triste notizia che lo riguarda: la morte della nonna.

E' stato lo stesso Zelletta ad annunciare quanto accaduto ai suoi fan, attraverso una storia Instagram dove inquadra il cielo e che riporta la seguente scritta: 'Ciao nonnina, proteggimi da lì su' e sotto al post l'immagine di due ali rosa. Momento dunque molto difficile da superare per il modello che, durante il suo percorso all'interno del programma della De Filippi, ha sempre mostrato il suo forte attaccamento alla famiglia.

Natalia e Andrea più uniti che mai sui social

Nel corso dell'ultima esterna di Natalia e Andrea in villa, quest'ultimo aveva fatto conoscere alla corteggiatrice il nonno, rivelando di avere un legame molto particolare con lui.

Il nonno, secondo quanto raccontato da Zelletta, si è molto attaccato alla fidanzata del nipote. La neo coppia sembra dunque essere più affiatata e felice che mai. I due non si sono quasi mai separati dopo la loro uscita da Uomini e Donne e la Paragoni si trova quasi sempre a casa di Andrea.

Il ragazzo ha rivelato di essere molto innamorato e di non aver mai provato ciò che sta provando adesso con l'ex corteggiatrice. In molti sono i fan entusiasti che sostengono la coppia, fin da loro primo incontro in studio.

Natalia era all'epoca corteggiatrice di Ivan Gonzalez quando, nel corso di una puntata in cui decise di eliminarsi definitivamente, il suo attuale fidanzato le chiese di restare. Dopo una piccola indecisione della ragazza e dopo la sua esperienza in villa con lo spagnolo, la Paragoni iniziò assiduamente a corteggiare il pugliese. Tra i due l'intesa fu subito molto chiara a tutti, tanto che Gianni Sperti affermò quasi fin da subito di vederla innamorata.