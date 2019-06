A nemmeno 24 ore di distanza dalla polemica che ha travolto Clarissa Marchese su Instagram, un'altra ex protagonista di Uomini e Donne pare abbia deciso di dire la sua su questa vicenda con un messaggio che è apparso sul suo profilo. Teresa Langella, all'indomani dalle parole poco carine che la siciliana ha rivolto ha chi ha osato criticare le sue nozze con Federico Gregucci, si è sfogata sul web tirando in ballo l'umiltà e i sacrifici che ognuno di noi fa nella vita.

Lo sfogo di Teresa fa il giro della rete

Nonostante Clarissa Marchese si sia scusata pubblicamente, quello che ha detto l'altra sera per rispondere a chi stava criticando lo sfarzo del suo matrimonio, continua a tenere banco su tutti i siti. Nelle ultime ore, ad esempio, stanno facendo discutere le parole che Teresa Langella ha pubblicato su Instagram, pare per commentare l'episodio increscioso del quale si è resa protagonista la "collega" di Uomini e donne.

U&D, presunta frecciatina di Teresa a Clarissa: 'L'umiltà è alla base della vera ricchezza'.

Nelle Stories della napoletana, dunque, è apparso il seguente sfogo: "Ricordiamo sempre chi siamo e da dove veniamo. L'umiltà è alla base della vera ricchezza".

"Quando ti sei fatta il sederino per guadagnare i soldi facili, ai quali sicuramente non si girano le spalle, riesce difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità", ha aggiunto l'ex tronista.

Il riferimento all'uscita poco elegante che ha avuto la siciliana quando ha tirato in ballo le vite tristi di alcune "ragazzine" e le loro magliette dei cinesi da 1,50 euro, sembra piuttosto chiaro: la fidanzata di Andrea Dal Corso, infatti, sembra abbia voluto tirare le orecchie virtualmente a Clarissa che ha offeso le persone meno fortunate di lei. "Siamo tutti sotto lo stesso cielo, nessuno è migliore di un altro", ha concluso la Langella.

Le scuse di Clarissa dopo lo sfogo

Il post che ha scritto la Marchese che ha fatto storcere il naso a gran parte degli utenti di Instagram, è quello nel quale la stessa ha risposto a chi stava criticando il suo matrimonio con Federico Gregucci. "Care ragazzine, vi immagino infelici, nelle vostre case tristi e con addosso le magliettine dei cinesi da 1,50 euro a giudicare il mio abito da sposa come se foste Anna Wintour", ha digitato Clarissa ieri.

Inutile dire che questo sfogo è stato rimosso dall'ex tronista di Uomini e Donne non appena si è resa conto del polverone che aveva alzato in rete. Per provare a rimediare a questa caduta di stile, la siciliana ha pubblicato delle Stories sul suo profilo nelle quali si è scusata per quello che aveva scritto, giustificando le sue affermazioni poco eleganti con lo stress che ha accumulato in questo periodo per alcuni inconvenienti ai quali ha dovuto far fronte.

Nonostante la ragazza abbia provato a chiedere scusa, sono tantissimi gli internauti che hanno smesso di seguirla sui social network dopo quello che è successo ieri: il profilo Instagram di Clarissa, infatti, continua a perdere followers dopo il "fattaccio".