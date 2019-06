Sul web non si parla d'altro che della pausa di riflessione che Angela Nasti avrebbe chiesto ad Alessio Campoli a neppure un mese dalla scelta: a commentare questa incresciosa vicenda, è stato anche un membro della redazione di Uomini e donne. Raffaella Mennoia, interpellata su Instagram sulla crisi che pare abbia colpito la neo coppia, ha fatto sapere di essere basita: nessuna dichiarazione, invece, da parte dei diretti interessati.

La Mennoia basita dal comportamento della Nasti

Le voci su una presunta crisi in corso tra Angela Nasti e Alessio Campoli, non accennano a placarsi: nonostante i due ragazzi siano in silenzio da giorni, sui social network si rincorrono i Gossip sulla loro storia d'amore nata a Uomini e Donne.

Dopo che l'infuencer Amedeo Venza ha fatto sapere che l'ex tronista avrebbe chiesto una pausa di riflessione al fidanzato a poche settimane dall'inizio del loro rapporto, tutti i siti stanno riportando la notizia secondo la quale i due sarebbero prossimi alla rottura.

La redattrice Raffaella Mennoia, ad esempio, in queste ore è stata interpellata da una fan su questo argomento ed ha detto una cosa che sicuramente farà tanto discutere. "Non so se stai leggendo cosa è successo tra Angela e Alessio.

Mi dispiace ma lei è falsissima, una delusione. Vogliamo lui a settembre sul trono", ha scritto qualcuno sotto ad una foto che l'autrice Tv ha pubblicato recentemente su Instagram.

"Io sono basita", ha risposto la collaboratrice di Maria De Filippi.

Insomma, anche chi ha lavorato a stretto contatto con la Nasti nei mesi scorsi si dice spiazzato da quello che starebbe accadendo nella sua vita privata: a neppure un mese dalla scelta su Canale 5, infatti, pare che la napoletana sia già stata assalita da mille dubbi e che sia pronta a lasciare il povero Campoli.

Lo sfogo di Deianira contro Angela

Il commento di Raffaella Mennoia sulla presunta crisi tra la Nasti e Campoli, è soltanto l'ultima notizia in ordine di tempo che è trapelata su questa storia: ieri, ad esempio, ci ha pensato Deianira Marzano a catturare l'attenzione dei curiosi con alcune rivelazioni inedite sull'ex tronista.

Stando a quello che ha raccontato l'influencer, Angela avrebbe confessato ad una sua estetista di fiducia di non aver mai provato interesse per nessuno dei suoi corteggiatori, e che anzi il suo cuore batterebbe ancora per l'ex fidanzato.

A far crescere i sospetti sulla poca sincerità della ragazza, è stato Amedeo Venza, che su Instagram ha riportato il gossip secondo il quale la 20enne avrebbe chiesto una pausa di riflessione ad Alessio, prima di lasciarlo definitivamente.

Le uniche dichiarazioni che la chiacchierata Nasti ha rilasciato in questi giorni, non hanno né confermato né smentito nulla: "Sapete che sono riservata e certe cose non mi piace dirle. Pian piano, però saprete tutto".