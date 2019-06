Il Trono Over di Uomini e donne ha chiuso i battenti da circa una settimana, ma le dame e i cavalieri protagonisti del dating show più famoso d'Italia continuano a far parlare di sé. Nella lista delle coppie più popolari dell'edizione appena passata, troviamo Pamela Barretta e Stefano Torrese: i due, dopo vari battibecchi, sono usciti insieme dal programma nel mese di febbraio, ma nel giorno in cui hanno deciso di siglare il loro amore in studio, qualcosa è andato storto.

Stefano e la chat incriminata con Roberta

Poche settimane fa, Pamela e Stefano sono ritornati nel dating show per raccontare le nuove dinamiche della loro storia d'amore: tutto andava per il meglio, addirittura il cavaliere aveva deciso di regalare alla sua dama un anello come pegno d'amore, aggiungendo anche una gradita sorpresa: l'incontro con il figlio, che sarebbe dovuto accadere il giorno seguente.

Nessuno però, compreso Stefano, si sarebbe aspettato di ritrovare una Roberta Di Padua (altra dama del parterre) con il dente avvelenato.

Uomini e Donne, Pamela contro Stefano: 'durante la nostra storia ha sentito la sua ex'

Tra i due c'è stata una breve liaison all'interno del programma, che molto spesso è stata oggetto di gelosia da parte di Pamela.

Quest'ultima non ha mai mascherato l'antipatia nei confronti della Di Padua, criticandola in svariate occasioni, soprattutto sui social. Questi attacchi hanno portato quest'ultima a rivelare in trasmissione uno scambio di messaggi avvenuto dalla stessa dama con Stefano. Il tutto è accaduto prima che il cavaliere e Pamela si ritrovassero, ma a quest'ultima non è piaciuto il contenuto dei messaggi, per questo motivo ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia (nei messaggi Stefano esprimeva il desiderio di voler conoscere meglio Roberta).

Pamela contro Stefano 'Mentre stavamo insieme, scriveva alla sua ex'

Nonostante la storia sia arrivata al capolinea, continuano a trapelare nuovi aggiornamenti inerenti 'all'operato' di Stefano. Durante una diretta su Instagram, Pamela è tornata all'attacco contro il cavaliere e le accuse non riguarderebbero la chat con Roberta di Padua, bensì alcuni messaggi che l'uomo si sarebbe scambiato, mentre stava insieme alla Barretta, con la sua ex.

La dama ha dichiarato che il cavaliere avrebbe nuovamente avuto contatti con una sua ex fidanzata, mentre lei si trovava in vacanza in Sicilia.

Pamela ha ammesso di avere le prove anche di questo ennesimo 'tradimento virtuale' e che il tutto sarebbe accaduto l'otto aprile scorso. Sempre lei ha tenuto anche a precisare che dalla fine della loro storia, il cavaliere non si sarebbe più fatto sentire.

Quest'ultimo, sebbene abbia ricevuto l'ennesima accusa da parte della sua ex compagna, ha deciso di non controbattere alle sue accuse tramite social