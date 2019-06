Riccardo Guarnieri lo aveva preannunciato alcuni giorni fa su Instagram, ma adesso sul nuovo numero del magazine di Uomini e donne sono contenute le dichiarazioni esclusive sulla fine del rapporto con Ida Platano. Dopo aver provato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata nelle ultime settimane, il pugliese ha capito che non ci sono le condizioni giuste per poter ricominciare la loro altalenante storia d'amore. Alla rivista di Gossip, il cavaliere del Trono Over ha spiegato nei dettagli perché il tanto sperato ritorno di fiamma con la dama non si è concretizzato.

Riccardo e Ida ancora lontani dopo la fine di U&D

La stagione 2018/2019 del Trono Over di Uomini e Donne si è conclusa pochi giorni fa con il mancato lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la bresciana, dopo aver sentito il suo ex dire che non è più innamorato di lei, ha lasciato lo studio in lacrime con la promessa che non avrebbe dato più nessuna chance al loro rapporto.

Ieri, sul nuovo numero del magazine della trasmissione, è toccato al cavaliere sfogarsi sul mancato ritorno di fiamma con la dama.

U&D Trono Over, Riccardo conferma l'addio a Ida: 'Non doveva pretendere tutto e subito'.

Alla rivista di gossip, infatti, il tarantino ha confidato le sue sensazioni dopo l'addio definitivo alla parrucchiera, ma soprattutto le ragioni per le quali questa amata coppia non si è riunita.

"Stavolta lei non avrebbe dovuto pretendere tutto e subito senza rispettare i miei tempi. Io avevo bisogno di fare le cose con calma", ha esordito l'uomo nell'intervista che tutti i siti stanno riportando.

Secondo il protagonista di U&D, la fretta che avrebbe dimostrato di avere la bresciana nel riavvicinarsi a lui sentimentalmente, sarebbe stato l'ostacolo più grande alla loro 'reunion'.

"Io e lei ci conosciamo bene, e prima di fare un passo importante dovevamo capire se le nostre menti si sarebbero di nuovo potute incastrare".

Riccardo ha anche ammesso che l'intromissione di terze persone nel suo rapporto con Ida ha contribuito tanto al loro distacco: "Un suo collaboratore che in passato ha creato problemi alla nostra storia, ma anche suo figlio che non è un giocattolo, quindi volevo coinvolgerlo solo dopo aver trovato un punto d'incontro definitivo con lei".

Guarnieri confessa: 'Rifarei tutto'

Nonostante non sia andato a buon fine il tentativo che ha fatto di ricongiungersi a Ida, Riccardo non è affatto pentito di averci provato. Al magazine di U&D, infatti, il cavaliere ha confidato: "Rifarei tutto, perché quello che succede nel programma è lo specchio di quello che accade nella vita".

Nell'intervista che ha rilasciato pochi giorni fa, Guarnieri non ha né confermato né smentito la sua presenza nel parterre del Trono Over la prossima stagione (a differenza della Platano che si è già prenotata per settembre), ma ha fatto sapere che non smetterà di cercare l'anima gemella, ovvero una persona che gli faccia riprovare lo stesso sentimento che ha avuto per Ida fino a poco tempo fa.