Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono nel mezzo di una vera e propria tempesta mediatica di Gossip. A dare scandalo sarebbero alcune voci in merito ad un presunto tradimento da parte dell'ex corteggiatore. A mettere altra benzina sul fuoco ci avrebbe pensato la segnalazione di una fan.

Per capire cosa sta accadendo da i due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne bisogna fare un passo indietro. L'ex corteggiatore del dating, nei giorni scorsi è partito per una vacanza a Ibiza con gli amici.

A fare scalpore e allarmare i fan, è stata proprio l'assenza di Giulia.

Fin qui sembrava procedere tutto nella normalità, fino a quando Deianira Marzano ha pubblicato un video dove si vedeva un ragazzo baciare una ragazza di nome Erica. Stando al racconto della blogger partenopea, la sagoma del ragazzo pare essere proprio quella di Galiano. A questo punto in molti si sono domandati se tra i due, vi fosse in atto una crisi. Soprattutto Deianira ha chiesto al diretto interessato di fare chiarezza sulla veridicità del presunto tradimento.

In queste ore è arrivata un ulteriore segnalazione sull'ex corteggiatore. Stando alla testimonianza di una ragazza che si troverebbe all'aeroporto di Ibiza, Manuel Galiano sarebbe stato pizzicato ad un bar con le mani tra i capelli a piangere. "Non sono una ragazza che fa queste cose, ma prima ho visto una scena tristissima". La ragazza poi ha aggiunto ulteriori particolari su Galiano: "Mi ha fatto davvero tenerezza, tanto che mia mamma gli ha offerto un fazzolettino".

Nonostante la segnalazione della ragazza al momento è solo un tassello mancante di questo giallo, i fan si stanno impensierendo. In molti si stanno chiedendo davvero cosa stia accadendo alla neo coppia, visto che non avevano mai mostrato nessuna crepa all'interno del loro rapporto.

Giulia Cavaglià: reagisce al presunto tradimento

Giulia Cavaglià al momento non ha fornito nessuna dichiarazione in merito alle voci di gossip. Solamente nella giornata di ieri, sul suo profilo Instagram è apparso un post malinconico.

La bella torinese ha pubblicato uno scatto che la ritrae da piccola e nella didascalia c'è scritto: "Prometto a me stesso la felicità". Se sia riferito a Manuel Galiano, questo non possiamo saperlo. Oggi invece, la ragazza è apparsa più serena. E' stata immortalata in una piscina di un hotel, mentre si diverte spensierata con le sue amiche. In merito alla vicenda hanno espresso la prorpia opinione anche due persone vicine all'ex tronista. Andrea Zelletta sta difendendo a spada tratta l'ex corteggiatore.

Claudia Dionigi invece, ha consigliato alla sua ex rivale in amore di allontanarsi il più presto possibile da Manuel Galiano.