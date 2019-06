Durante la storyline relativa alla morte di Tommaso, i fan di Un posto al sole hanno cominciato a sospettare che Leonardo Arena potesse nascondere qualcosa. In effetti, ben presto emergerà che il sosia di Tommy cela un segreto.

Dopo l'estremo saluto a Tommaso, al quale sarà finalmente tributato un commosso addio ufficiale, l'attenzione si sposterà su questo ragazzo che gli somiglia tanto e che quasi certamente non ha detto tutto sulla sua identità.

Nel frattempo Roberto Ferri deciderà di abbandonare l'atteggiamento remissivo tenuto finora, per reagire con decisione ai soprusi di Alberto Palladini.

Addio Tommaso

Negli episodi di Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 giugno finalmente verrà dato l'ultimo, doveroso saluto a Tommaso. In effetti, finora, la concitazione dell'azione non aveva dato modo di soffermarsi sul dramma della sua dipartita, a parte una breve elaborazione del lutto da parte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Erik Tonelli nei panni di Leonardo Arena, sosia di Tommaso.

In particolare non ci si era mai soffermati a dovere sul dolore di Filippo (Michelangelo Tommaso) e soprattutto di Serena (Miriam Candurro).

Probabilmente nelle prossime puntate si assisterà ad una sorta di funerale che sancirà l'addio definitivo a questo personaggio, anche se non verrà affatto scritta la parola fine a questa vicenda destinata a riservare ancora tante sorprese.

Il segreto di Leonardo

Roberto Ferri si preparerà ad accogliere Leonardo (Erik Tonelli), che ha deciso di tornare a Napoli per restituire la barca di Tommaso.

Stando a quanto rivelato dagli spoiler di Upas, sembra proprio che Leonardo Arena nasconda un terribile segreto che presto potrebbe emergere, stravolgendo la vita di diversi personaggi.

Al momento non sono stati riportati ulteriori dettagli, dunque risulta davvero difficile azzardare delle ipotesi su quale possa essere la soluzione al mistero. Di certo l'uomo sarà presente nelle prossime trame, ma non è ancora chiaro se il suo personaggio ci verrà mostrato come positivo o se verrà consacrato come uno dei villain della soap opera partenopea.

Marina fa i conti col passato

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole verrà mostrata una Marina sotto una luce del tutto insolita rispetto alla donna forte e sicura di sé. Infatti verranno fuori tutte le sue insicurezze e fragilità nel momento in cui si renderà conto che i suoi operai hanno perso fiducia e stima verso di lei. La Giordano, dunque, capirà che i tempi dei suoi fasti sono ormai lontani: un tempo avrebbe avuto tutti ai suoi piedi, pronti a soddisfare ogni suo capriccio, mentre adesso la situazione è cambiata irrimediabilmente, e la donna si ritroverà a fare i conti con il peso del trascorrere inesorabile del tempo.