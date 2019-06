Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci verrà presentata una storyline molto interessante su un sorprendente triangolo amoroso che riguarderebbe Beatrice, Nicotera e Diego. Questa trama, oltre a mostrare numerosi colpi di scena, aprirà, in qualche modo, la strada all'ingresso di un nuovo personaggio molto atteso dai fan di Un posto al sole. Nel frattempo Marina capirà che la situazione è cambiata e i tempi del suo massimo splendore sono giunti al termine.

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 17 al 21 giugno su Rai 3, relative a queste due appassionanti storyline.

Diego follemente geloso di Eugenio

Nei prossimi episodi ci verrà rivelato che Diego (Francesco Vitiello), nonostante abbia mostrato un'apparente imperturbabilità dinanzi alla fine della sua storia con Beatrice, in realtà sarà ancora ossessionato da questa relazione. L'uomo divorato dalla gelosia, scoprirà che la sua ex ha una nuova storia e inizierà ad indagare per scoprire chi possa essere il suo misterioso partner.

Beatrice (Marina Crialesei) Eugenio (Paolo Romano)

Diego arriverà a fare una scoperta sconvolgente quando intuirà che Beatrice (Marina Crialesi) abbia una relazione segreta con Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e farà di tutto per cogliere i due in flagrante. Nonostante Diego abbia la quasi certezza di questa relazione è molto probabile che si sia sbagliato, dato che Beatrice in passato aveva chiesto una raccomandazione per il lavoro ad Eugenio, il che spiegherebbe i loro contatti.

L'amante misterioso

Va posta l'attenzione su un dettaglio molto importante legato a questa storyline e cioè che l'arrivo dell'affascinante avvocato Aldo Leone, interpretato da Luca Capuano, sarà collegato in qualche modo a Eugenio Nicotera.

Pubblicità

Le anticipazioni non forniscono molti dettagli sul partner di Beatrice a parte che si tratta di un uomo e che è sposato. Per quanto sarebbe un vero e proprio colpo di scena, resta decisamente improbabile l'ipotesi che l'amante di Bea possa essere Nicotera, mentre prende sempre più piede la teoria che possa trattarsi del personaggio che interpreterà Luca Capuano o perlomeno qualcuno legato a lui.

Marina depressa

Nei prossimi episodi ci verrà mostrato un lato molto umano di Marina (Nina Soldano) che dovrà fare i conti con il tempo che passa.

La Giordano, solitamente forte sicura di sé, scoprirà che gli operai non hanno più nessuna fiducia in lei. Questo clima ostile attorno a lei, rivelerà tutte le sue fragilità la porterà a capire che ormai lei non è più la donna di una volta, Marina rifletterà sullo scorrere degli eventi e si abbatterà al pensiero di non essere più capace di poter avere chiunque desideri ai suoi piedi.