Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana ci permetteranno di conoscere nuovi inquietanti dettagli sul personaggio di Leonardo, che si troverà a confrontarsi dapprima con Serena e in seguito riceverà un'interessante proposta da Filippo. Inoltre verranno svelati nuovi retroscena sull'insana ossessione di Diego verso Beatrice e Marina sembrerà aver capito chi si cela dietro l'uomo che la sta spiando. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutti gli episodi di un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 1° al 5 luglio.

Le accuse di Diego

Lunedì 1° Luglio

Diego farà delle pesanti accuse che metteranno in crisi persino Raffaele, che non sarà in grado di capire chi sia effettivamente l'amante di Beatrice. Le continue interferenze di Mia metteranno in crisi Vittorio e Alex, dando ad Anita la possibilità di insinuarsi nella coppia. Michele cercherà di ricevere informazioni sul processo a carico di Mimmo.

L'ossessione di Diego per Beatrice

Martedì 2 luglio

Preoccupato dall'insana ossessione che il figlio ha maturato nei confronti di Beatrice, Raffaele proverà a convincere Diego a lasciar perdere la ragazza.

Anita farà una rivelazione che potrebbe mettere in crisi il rapporto amoroso tra Vittorio e Alex. Michele incontrerà i genitori di Mimmo e tale confronto gli farà capire che ha fatto bene a voler aiutare il ragazzo.

Leonardo si avvicina a Serena

Mercoledì 3 luglio

Gli eventi porteranno Leonardo e Serena a frequentarsi e conoscersi meglio, tuttavia questo farà si che la Cirillo faccia un'inquietante scoperta che potrebbe farle cambiare idea sul contro dell'uomo.

Diego si renderà conto di aver commesso degli stupidi errori e deciderà di cambiare atteggiamento, iniziando ad impegnarsi maggiormente sul suo lavoro per dimenticare Beatrice. Nel frattempo quest'ultima non sarà affatto felice del suo rapporto sentimentale. Dopo aver affrontato alcune difficoltà, Guido sembrerà pronto a partire per le vacanze assieme a Mariella e il piccolo Lollo.

Marina riconosce l'uomo che gira nella sua casa

Giovedì 4 luglio

Dopo aver installato un sistema di videosorveglianza ed aver visto coi suoi occhi, in un filmato, chi è l'uomo misterioso che gira nella sua villa, Marina sarà convinta di averlo riconosciuto.

Serena metterà Leonardo spalle al muro, ma l'uomo farà di tutto per ottenere il suo perdono. Rimasto solo a Napoli, in seguito alla partenza di Guido e Mariella, Cerry potrà distrarsi grazie a un piacevole e inatteso invito a cena.

Filippo fa una proposta a Leonardo

Venerdì 5 luglio

Filippo deciderà di fare un'interessante offerta a Leonardo, tuttavia tale proposta metterà in seria difficoltà sua moglie Serena. In seguito a una lite sul lavoro, Giulia rivelerà ad Angela di star vivendo una profonda crisi sentimentale.