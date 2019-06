Questa settimana verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego Giordano e ci verrà mostrata la sua lenta discesa nella follia dovuta alla fortissima gelosia che l'uomo proverà per Beatrice. Nel frattempo Eugenio Nicotera rischierà la vita a causa di un auto e non saprà come comportarsi dinanzi a tale evento. In un'altra storyline Marina si troverà a fare i conti con un misterioso ladro che si insinuerà nel suo appartamento. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 28 giugno, relative a queste due drammatiche vicende.

Scambio di persona

Nei prossimi episodi, Diego (Francesco Vitiello), letteralmente impazzito per la gelosia, inizierà a pedinare il presunto amante di Beatrice (Marina Crialesi). Dopo numerosi appostamenti, l'uomo giungerà alla sorprendente conclusione che l'amante di Beatrice sia Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Non ci è dato sapere come Diego possa arrivare ad avere questa certezza granitica, ma sicuramente si sbaglierà dato che, come anticipato da Nuovo tv, in realtà Bea avrà si un amante ma sarà l'affascinante avvocato Aldo Leone (Luca Capuano), da poco entrato in modo prorompente nel cast di Un posto al sole.

Eugenio rischia la vita

A questo punto della vicenda, le anticipazioni diventano un po' criptiche e riesce difficile capire cosa accadrà di preciso. Diego, dinanzi alla convinzione che Eugenio sia l'amante di Beatrice, dovrà decidere se fare o meno un gesto folle dettato dalla gelosia. In seguito ci viene rivelato che Eugenio rischierà di rimanere investito sotto un'auto: inoltre rimarrà turbato a tal punto da non sapere se informare o meno la prefettura dell'accaduto.

Arduo capire se i due eventi siano collegati o meno, di sicuro riesce difficile pensare che Diego, preso dalla gelosia, possa arrivare ad attentare alla vita di Nicotera. Di contro non si capisce perché Eugenio sia titubante all'idea di avvertire la prefettura. Quello che è certo è che i due in seguito avranno modo di confrontarsi e probabilmente verrà finalmente tutto chiarito.

Furto a casa di Marina

Non sarà un buon momento per Marina (Nina Soldano), la donna sarà frustrata per i problemi sul lavoro causati da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e si troverà ad essere molto fragile in virtù della momentanea assenza della figlia Elena e la nipote Alice.

Successivamente accadrà un curioso evento, dal momento che un misterioso uomo si introdurrà nella sua villa per rubarle una cornice con una sua foto. Quando Marina si accorgerà del furto, darà banalmente la colpa dell'accaduto alla domestica, mentre il ladro continuerà ad aggirarsi indisturbato per la casa.