Gli episodi di Un posto al sole di questa settimana chiuderanno la storyline legata alla rapina al Vulcano, mostrandoci Mimmo sotto una luce totalmente differente. Inoltre verrà aperta un nuovo percorso narrativo che vedrà Diego divorato dalla gelosia a causa di un'ipotetica relazione tra Nicotera e Beatrice. Di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate delle puntate di Upas che andranno in onda dal 17 al 21 giugno.

Michele tenuto in ostaggio

Lunedì 17 giugno

Nonostante sia diventato l'ostaggio di Mimmo, Michele capirà che si trova semplicemente dinanzi a un ragazzo insicuro e impaurito e farà di tutto per convincerlo a costituirsi.

Marina si renderà conto che i suoi operai non hanno più nessuna stima in lei e inizierà a perdere la fiducia in se stessa. Assunta si troverà vittima di un equivoco e si sentirà abbandonata, vedendo quanto i due uomini della sua vita, Vittorio e Guido siano felici nelle loro relazioni.

Saviani pronto ad aiutare Mimmo

Martedì 18 giugno

Michele abbatterà le difese di Mimmo, riuscendo a vedere oltre il personaggio del duro che il ragazzo si è voluto cucire addosso e farà tutto il possibile per poterlo aiutare.

Mimmo Priore(Antonio Fattoruso)

Nel frattempo Diego si convincerà che Beatrice ha una storia con un altro uomo e si appresterà a fare una sconvolgente scoperta. Marina continuerà a dover fare i conti con il tempo che passa.

Diego sospetta di Eugenio e Beatrice

Mercoledì 19 giugno

Diego sarà quasi convinto che Beatrice abbia una relazione con Eugenio Nicotera ed escogiterà un modo per farli venire allo scoperto, ma in realtà potrebbe aver frainteso. Michele continuerà con il suo intento di aiutare Mimmo, ma Otello e Silvia non saranno del suo stesso avviso, Andrea e Arianna si prepareranno a fare un importante passo nella loro vita. Alex inizierà benissimo la sua avventura alla Terrazza, ma Mia potrebbe modificare questa situazione di idillio.

Torna Leonardo

Giovedì 20 giugno

Diego farà di tutto per poter riconquistare la sua amata Beatrice. Nel frattempo Ferri si appresterà ad accogliere Leonardo, deciso a tornare a Napoli per restituire la barca di Tommaso. Serena avrà modo di ricredersi sulle sue tre colleghe cinesi. Alex penserà di essere vittima di una congiura alla Terrazza ordita contro di lei.

Addio Tommaso

Venerdì 21 giugno

Roberto, Filippo e Serena si prepareranno a dare l'ultimo saluto a Tommaso.

Nel frattempo potrebbe saltar fuori un inquietante mistero legato a Leonardo. Niko scoprirà che Beatrice ha una relazione con un uomo sposato e la metterà in guardia dai rischi di tale situazione. Il ritorno di Anita metterà a dura prova la fedeltà di Vittorio nei confronti di Alex.