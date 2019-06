Prosegue, senza sosta, il grande successo della soap più longeva del piccolo schermo italiano. Stiamo, ovviamente, parlando di "Un posto al sole" in onda su Raitre dal lunedì al venerdì alle 20.45. Giunto ormai alla ventitreesima stagione, lo show partenopeo non ha mai smesso di appassionare il grande pubblico e stando alle parole di uno dei suoi principali interpreti, Michelangelo Tommaso, le prossime puntate saranno più avvincenti e coinvolgenti che mai.

Pubblicità

Pubblicità

Il volto di Filippo Sartori, intercettato dal settimanale Vero, ha infatti rivelato che i prossimi episodi apriranno la strada a nuovi entusiasmanti colpi di scena che proporranno al pubblico scenari del tutto inaspettati. Queste, nello specifico, le parole dell'attore:

"Si apriranno nuove strade e succederà qualcosa di veramente inaspettato. Ci saranno molte rivalità e lasceremo il pubblico col fiato sospeso per tanto tempo."

Un posto al sole: trame da lunedì 24 a mercoledì 26 giugno

Se, dunque, Michelangelo Tommaso sembra non aver alcun dubbio riguardo l'ottima qualità delle prossime puntate, gli spoiler rivelano, nello specifico, cosa accadrà negli episodi in onda dal 24 al 28 giugno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nella puntata in onda lunedì, in particolare, Anita bacerà Vittorio lasciandolo in uno stato di profonda crisi. Leonardo, invece, organizzerà un pranzo a sorpresa. Nel frattempo Filippo scoprirà di dover partire insieme al padre, alla volta di Londra. Diego, infine, inizierà a pedinare Eugenio convinto che sia l'amante di Beatrice.

Nell'episodio in onda martedì, Serena ed Irene trascorreranno una giornata di vacanza insieme a Leonardo. Tuttavia, la gita - nonostante le migliori intenzioni - non andrà come previsto.

Pubblicità

Vittorio, invece, si troverà in uno stato di profonda confusione perchè assillato dalla presenza di Alex e dalle continue provocazioni di Anita.

La trama di Un posto al sole relativa a mercoledì 26 giugno, invece, ci informa di un momento di grande fragilità vissuto da Marina. La donna affronterà, infatti, numerosi problemi a lavoro e farà i conti con l'assenza di Elena ed Alice.

Anticipazioni Un posto al sole ultimi due episodi della prossima settimana

La trama del penultimo episodio della prossima settimana, invece, si focalizzerà sulla crescente gelosia di Diego nei confronti di Beatrice.

L'uomo, sempre più convinto del tradimento della compagna, mediterà di compiere un gesto estremo. Nel frattempo uno sconosciuto si introdurrà a casa di Marina sottraendole una cornice con una foto della donna. Infine, Michele accompagnerà i genitori di Nadia in giro per Napoli, mentre Raffaele - per aiutare Renato - elaborerà un astuto piano che coinvolgerà Otello.

L'ultima puntata della prossima settimana si concentrerà su Eugenio. L'uomo dovrà, infatti, decidere se allertare la prefettura in seguito ad un incidente automobilistico che ha rischiato di coinvolgerlo.

Pubblicità

Marina, infine, accuserà la cameriera per il furto della cornice, il tutto mentre Arturo continuerà ad aggirarsi per la villa.