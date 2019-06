Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che, da oltre vent'anni, riesce a tenere alta l'attenzione dello spettatore coinvolgendo un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 5283, in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 del 26 giugno, svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marina. L'imprenditrice non riuscirà a vivere la situazione nella quale si trova dividendosi tra il lavoro e gli affetti familiari.

La signora Giordano dovrà fare i conti con la solitudine che farà perdere la tranquillità alla donna alle prese con la mancanza degli affetti familiari per via dell'assenza di Elena (Valentina Pace) e Alice. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà affrontare i problemi legati ai contrasti sull'attività lavorativa con l'avvocato Palladini ma Marina (Nina Soldano) dimostrerà un lato inaspettato della sua persona. La Giordano sarà una donna fragile dopo aver perso il potere ottenuto negli anni precedenti all'interno delle imprese e non riuscirà a gestire la prepotenza del dottor Palladini. Quest'ultimo si divertirà a complicare la vita della madre di Lorenzo.

Marina alle prese con un momento di fragilità per via della distanza dagli affetti

L'amministratore delegato delle imprese Viscardi non accetterà le proposte della donna e le renderà la vita impossibile alle imprese facendo capire chi è la persona ad avere maggiore potere. La Giordano sarà stanca di questo clima lavorativo e vorrà trovare una soluzione atta a risolvere i suoi problemi ma, dopo aver sentito la conversazione degli operai, si renderà conto di aver perso la fiducia delle persone.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Leonardo il cui arrivo avrà delle conseguenze sulla vita di Filippo e Serena (Miriam Candurro). I coniugi Sartori crederanno alla buona fede del sosia di Tommaso venuto per riportare la barca dell'amico scomparso nella città di Napoli. Il giovane uomo avrà uno strano atteggiamento ma potrà approfittare della situazione.

Le intenzioni del sosia di Tommaso

Leonardo è riuscito ad accattivarsi la fiducia di Filippo (Michelangelo Tommaso) e dello stesso dottor Ferri (Roberto Polizzy Carbonelli).

Serena avrà modo di conoscere in maniera dettagliata l'amico di Tommaso dopo aver accettato l'invito di fare una gita in barca e si accorgerà del comportamento misterioso della persona. Leonardo finirà per parlare alla moglie del Sartori di un lato personale che sarà determinante per far cambiare il giudizio di Serena. Infine si presenteranno a palazzo Palladini i genitori di Nadia per la "felicità" di Renato (Marzio Honorato).