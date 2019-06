Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini e in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni. Ci sono molte novità all'interno del prodotto televisivo caratterizzato dall'arrivo di nuovi personaggi pronti per creare la curiosità dello spettatore. L'attrice Sara Ricci è assente da Un posto al sole da un mese e, recentemente, è stata protagonista di un'intervista dove ha avuto modo di porre l'accento sul ritorno all'interno della soap opera.

Pubblicità

Pubblicità

L'interprete ha spiegato che farà ritorno a partire dalla fine del mese di luglio regalando altre sorprese al pubblico. C'è stato un post pubblicato sulla pagina di Instagram dall'attrice Sara Ricci la quale ha scritto: "Buongiorno da Upas, da molti di voi tanto amato, mi rivedrete in onda da fine luglio".

La foto pubblicata dall'attrice sulla sua pagina di Instagram

La Ricci ha postato la foto in compagnia di Claudia Ruffo e questo aspetto fa pensare che il ritorno di Adele sia collegato alla figura di Angela Poggi.

Pubblicità

La madre di Susanna ha vissuto un momento complicato nella sua vita dopo aver fatto i conti con la violenza del marito. Questa tematica si è distinta per essere stata una delle più drammatiche. Adele ha subito per molto tempo le violenze di Manlio al punto che ha rischiato di perdere la vita dopo aver finto di essere felice nel rapporto con il colonnello. Si è rivelato determinante l'intervento della madre di Niko che si è accorta della situazione e ha voluto intervenire in prima persona per risolvere la questione nel migliore dei modi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'appuntamento fissato per la fine del mese di luglio

Bisogna sottolineare la bravura dell'attore Paolo Maria Scalondro e dell'attrice Sara Ricci che si sono messi a confronto con personaggi di grande complessità. Nel mese di maggio Adele ha lasciato la soap opera in maniera temporanea dopo aver fatto i conti con il periodo di convalescenza conseguente alla violenza subita dal consorte. Alla fine del mese di luglio ci sarà la possibilità di assistere al prosieguo di questa vicenda ma dovrebbe esserci un'evoluzione nella madre di Susanna.

La donna sarà intenzionata a prendere in mano la propria vita con l'intento di mettersi alla ricerca di un lavoro come architetto. L'attrice Sara Ricci ha reso nota questa novità attraverso i social network ma non si conoscono i dettagli intorno al futuro di questo personaggio. Recentemente l'interprete è stata protagonista di un'intervista che ha concesso a Marida Caterini dove ha fatto notare che il ritorno di Adele sarà una rinascita del personaggio.

Pubblicità

Infine l'appuntamento è tra un mese, alla fine di luglio.