Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, una delle soap opera più longeve della televisione italiana. Negli episodi in onda dal 17 al 21 giugno su Rai Tre, il giornalista Saviani deciderà di aiutare Mimmo, mentre Diego non si arrenderà alla fine della sua storia d'amore con Beatrice. Infine Vittorio si avvicinerà all'ex fidanzata Anita.

Un posto al sole: Marina in difficoltà, Assunta in crisi

Le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, riguardanti gli episodi trasmessi a giugno su Rai 3 raccontano che Michele (Alberto Rossi) capirà che Mimmo non è cattivo come sembra durante il suo sequestro.

Pubblicità

Pubblicità

Poco dopo il giornalista cercherà di convincere il ragazzo a costituirsi alla polizia. Gli operai ai Cantieri, nel frattempo, non avranno stima di Marina (Nina Soldano), tanto da non cadere tutti ai suoi piedi.

Assunta invece, attraverserà un periodo di sofferenza dopo aver visto il suo ex marito e Vittorio avere delle relazioni stabili. Proprio questi ultimi cercheranno di mettere alle spalle i loro problemi. Intanto Diego sarà sempre più convinto che Beatrice abbia un'altra storia.

Un posto al sole, trame: Vittorio tentato da Anita, Diego rivuole Beatrice

In contemporanea a tutto ciò, Michele sarà disposto a fare qualcosa per aiutare Mimmo mentre Marina farà i conti con gli anni che passano inesorabili. Infine il Giordano cercherà di cogliere Eugenio Nicotera e Beatrice insieme. Peccato che le cose non siano come sembra.

Diego vuole riconquistare Beatrice

Stando agli spoiler di Un posto al sole in onda fino al 21 giugno, si evince che che Otello (Lucio Allocca) e Silvia ostacoleranno il percorso di rinascita di Mimmo mentre Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea decideranno di compiere un passo importante dopo aver vissuto drammatici momenti nel loro bar in seguito ad una rapina.

Pubblicità

Intanto Diego cercherà di riconquistare Beatrice visto che non si rassegnerà alla fine della storia con lei. Serena (Miriam Candurro), invece, farà un incontro che le farà cambiare parere sulle sue tre colleghe cinesi mentre Alex scoprirà il motivo per cui c'è tanta ostilità nei suoi confronti.

Vittorio vicino ad Anita

Intanto Roberto Ferri incontrerà Leonardo intenzionato a riportare a Napoli l'imbarcazione di Tommaso. A tal proposito, Filippo e sua moglie insieme al capofamiglia Ferri si accingeranno a partecipare ai solenni funerali di Tommaso.

Allo stesso tempo, Leonardo dimostrerà di nascondere qualcosa mentre Niko (Luca Turco) metterà in guardia Beatrice. Il giovane Poggi infatti, apprenderà che la ragazza intrattiene una storia. Infine Alex esigerà di avere un rapporto serio da Vittorio Del Bue (Amato D'Auria), che invece sarà tentato dalla sua ex fidanzata Anita.