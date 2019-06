Torna lo spazio dedicato ad Un posto al sole, la soap opera napoletana in onda da moltissimi anni su Rai Tre. Nelle nuove puntate trasmesse dall'8 al 12 luglio, Vittorio sarà sempre più diviso tra Anita e Alex, mentre Alberto deciderà di sabotare il progetto imprenditoriale di Roberto. Infine Marina darà ospitalità ad Arturo, un clochard che si era intrufolato in casa sua.

Un posto al sole: Vittorio in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate in onda dal lunedì 8 a venerdì 12 luglio, raccontano che Alberto deciderà di rovinare il nuovo progetto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso).

Intanto Franco avrà intenzione di tornare ad allenarsi in palestra, dove potrebbe incontrare Ciro mentre Vittorio (Amato D'Auria) entrerà in crisi quando Alex conoscerà Assunta. Poco dopo, il giovane Del Bue proporrà alla ragazza di fare un viaggio insieme, sebbene il suo pensiero sia fisso su Anita. Allo stesso tempo, Roberto ed il figlio crederanno che l'affare a Londra sia andato in porto, ignorando che Palladini trami alle loro spalle. Infine Franco (Peppe Zarbo) prenderà le distanze da Ciro, tanto da porre fine agli screzi avuti in passato.

Anticipazioni Un posto al sole: scontro tra Roberto e Alberto

Le nuove trame di Un posto al sole, raccontano che Marina sarà contattata telefonicamente da un operatore della mensa dei poveri dopo essere stata testimone di un forte litigio tra Roberto Ferri e Alberto (Maurizio Aiello). Nel frattempo Vittorio sarà vinto dai sensi di colpa per quello che è accaduto con Anita. Il giovane Del Bue, a questo punto, sarà messo di fronte ad una scelta. Otello, invece, si recherà a fare una visita al comando, ignorando le reazioni di Cerruti e Cotugno.

Marina offre ospitalità ad un clochard

Diego (Francesco Vitiello) tenterà di avere un rapporto di amicizia con Beatrice, sebbene invano. Raffaele, infatti, continuerà a preoccuparsi vivamente per lui fino a quando non arriverà ad un inaspettata decisione. Marina (Nina Soldano), invece, farà la conoscenza del clochard che si era nascosto nella sua abitazione mentre Otello metterà in salvo un suo caro amico, tanto da diventare una stella del web. Intanto Beatrice deciderà di mantenere le distanze dal giovane Giordano, dopo essere stata consigliata da Raffaele.

Peccato che il ragazzo non accetti di essere messo in disparte. Intanto Marina accetterà che Arturo prenda alloggio in casa sua. Infine Renato non sarà molto felice quando scoprirà che Otello (Lucio Allocca) l'ha definito un vecchio malridotto. Come proseguirà la storia? I nuovi sviluppi sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini lo sveleranno.