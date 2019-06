Ursula verrà braccata da Blanca nelle nuove puntate di Una vita, trasmesse su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 giugno. Ritrovare Moises sarà per la sventurata amante di Diego l'obiettivo cardine della sua esistenza. Il percorso non sarà affatto facile.

Una Vita: Samuel e Diego convinti che Blanca sia pazza

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 17 al 22 giugno su Canale 5, si concentrano sulla sparizione di Moises. Ursula ha infatti fatto credere alla figlia di aver dato alla luce una bambina morta, in modo da avere tutto il tempo di rapire il piccolo e nasconderlo in un luogo segreto.

Blanca, convinta di aver partorito un maschio, continuerà a sostenere la sua versione, facendo preoccupare Samuel e Diego, certi che la donna stia scivolando nel baratro della pazzia.

Nel frattempo, Leonor comunica a Liberto e a sua moglie Rosina di non voler partire per l'oriente. Ad Acacias si presenterà il vero Inigo Cervera, sconvolgendo non poco Flora. La proprietaria della Deliciosa scoprirà che questo malfattore è il responsabile dei furti avvenuti nel quartierino.

Intanto Blanca chiederà perdono a Diego per il suo comportamento fuori dalle righe nei confronti di Ursula. Leonor, nel tentativo di distrarre l'amica, organizza una merenda, avendo ben cura di non invitare Ursula, che marcirà di rabbia.

Anticipazioni Una Vita: Blanca spiega a Leonor il suo piano

Stando alle puntate di Una Vita in onda la settimana dal 17 al 22 giugno, si evince che il vero Inigo troverà una stramba via di uscita per discolparsi, raccontando ai vicini di aver perduto la memoria e dunque di non ricordare più chi sia.

Samuel sarà invece terrorizzato dalla possibilità che Diego scopra che ha ucciso il loro padre Jaime.

Blanca, mentre parla con Leonor, le confesserà di star facendo credere alla sua famiglia di aver accettato il lutto. In realtà, il suo piano è quello di trasferirsi nell'abitazione della perfida madre per arrivare alla verità sulla scomparsa di Moises. Flora avrà pietà di Peña e, per salvarlo dalla prigione, deciderà di offrirgli un impiego presso La Deliciosa, nonostante il fratello sia di parere contrario.

Blanca lascia Diego

Blanca confesserà a Diego tutti i suoi sospetti in merito alla sparizione di Moises, pregandolo di stare dalla sua parte. Per riuscire a portare a termine il suo piano, Blanca dovrà essere molto abile ad ingannare l'ex istitutrice, Proprio per questo, lascerà l'Alday e si trasferirà, sebbene con la morte nel cuore, a casa della madre. Ursula e Samuel penseranno di avere finalmente Blanca tra le mani, ma hanno fatto male i loro conti.

Nessuno è in grado di fermare una madre alla quale è stato sottratto un figlio.