Nuovo sorprendente colpo di scena arriva dalle puntate spagnole di Una vita, appena andate in onda in terra iberica. Se Ramon rimarrà vittima di un grave fuoristrada durante le indagini sulla banca americana, i vicini di Acacias 38 cadranno in disgrazia per colpa di Genoveva e Alfredo.

Una Vita: Ramon manda una lettera ad Antonito

Le anticipazioni di Una Vita relativa alle puntate spagnole in onda ad inizio giugno in Spagna, svelano che Emilio scoprirà che Rafael ha mentito sulla sua identità tanto da informare Cinta.

Pubblicità

Pubblicità

All'inizio, la giovane Dominguez dimostrerà di non credere alla versione raccontata dal cameriere, tanto da accusarlo di aver voluto rovinare il loro rapporto. Ben presto, la ragazza scoprirà che Rafael non è imprenditore tessile catalano ma è soltanto un chitarrista innamorato cotto di lei. Nel frattempo, Genoveva cercherà di fare la gatta morta con Antonito ma senza riuscirci. Allo stesso tempo, Ramon invierà una lettera al figlio dove gli chiede di aspettare ad investire i soldi nella banca americana. Purtroppo il Palacios ignorerà che tutti i vicini si sono radunati a firmare davanti alla vedova di Samuel e Alfredo.

Una Vita, anticipazioni iberiche: Ramon in gravi condizioni dopo un fuoristrada

Anticipazioni Una Vita: il Palacios ha un grave incidente

Carmen sarà preoccupata per lo strano ritardo di Ramon. L'uomo, infatti, deciderà di lasciare Acaicas 38 per fare alcune indagini sull'istituto bancario americano. L'ansia della serva aumenterà quando il Palacios non risponderà al telefono. I telespettatori di La 1, scopriranno che l'uomo ha avuto un terribile incidente d'auto, tanto da versare in condizioni serie. Nel frattempo, Antonito non avrà i soldi a sufficienza per investire nella banca americana, mentre Genoveva e Alfredo festeggeranno insieme soddisfatti per aver ingannato tutti quanti.

Pubblicità

Carmen in ansia per l'amato

Le trame iberiche di Una Vita svelano che Ursula sarà presa a servizio dal signore Bryce mentre Marcellina riuscirà a riappacificarsi con Jacinto, il cugino di Casilda. Emilio, invece, invierà una scatola piena di generi di conforto ai Dominguez, che sarà rifiutata da Cinta. A tal proposito, la giovane deciderà di tornare sul palco per aiutare la famiglia in cattive condizioni finanziarie. Intanto, Antonito e Lolita decideranno di vendere la loro attività per investire il ricavato in azioni della banca di Alfredo.

Dall'altro canto, Carmen sarà sempre più preoccupata, tanto da andare a cercarlo di persona. Infine i vicini di Acacias 38 organizzeranno una protesta dopo il fallimento della banca americana, approfittando dei dissapori sorti tra Felicia e Bellita. Ramon verrà ritrovato? Alfredo e Genoveva verranno smascherati? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita per scoprire cosa accadrà.