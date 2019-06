Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate spagnole confermano il ritorno ad Acacias 38 di Ursula dopo un periodo trascorso in manicomio. La dark lady, durante la sua assenza, perderà il potere e la credibilità che aveva in passato insieme alle sue ricchezze. Si ritroverà quindi da sola come non mai dato che nessuno dei suoi ex vicini di casa la accoglierà a braccia aperte, memori delle sue malefatte. L'unico a correre in suo soccorso sarà Padre Telmo, il nuovo prete del quartiere, che offrirà alla Dicenta un tetto sotto il quale vivere.

Ma la situazione andrà via via cambiando quando un'altra donna proverà dei forti sentimenti di odio nei confronti degli abitanti di Acacias 38. La donna in questione sarà Genoveva, la vedova di Samuel, che incolperà i vicini di casa di non avere aiutato l'Alday quando ancora era in vita. E questi sentimenti negativi porteranno ben presto Genoveva e Ursula a stringere una pericolosa alleanza.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Genoveva vuole vendicare la morte di Samuel

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita, Samuel morirà per salvare la vita a Genoveva.

Quest'ultima verrà minacciata dal suo ex datore di lavoro che le chiederà la restituzione di una grossa cifra di denaro. Samuel tenterà di aiutarla chiedendo la collaborazione dei propri amici ma tutti rifiuteranno di correre in suo soccorso. Sarà così che il vecchio padrone di Genoveva sparerà un colpo d'arma da fuoco a lei diretto ma l'Alday farà scudo con il suo corpo e morirà. Da quel momento, la sua vedova avrà un obiettivo ricorrente, ovvero vendicare il marito, che non è stato aiutato dai suoi vicini di casa quando ancora era possibile.

Nel suo piano troverà la collaborazione di Ursula e del nuovo arrivato Alfredo, che la aiuterà a rovinare economicamente i compaesani. Il giovane li convincerà ad investire in una banca americana e gli farà perdere gran parte del loro denaro. Quando Ramon e Felipe scopriranno il suo intrigo, infatti, per loro sarà troppo tardi.

Trame Una Vita: Liberto viene arrestato

Anche Liberto e Rosina subiranno le conseguenze del piano ben orchestrato da Genoveva e Ursula.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la prima tenterà di sedurre il nipote di Susana e la coppia verrà sorpresa in atteggiamenti compromettenti da Casilda. La notizia verrà subito riportata a Rosina che non vorrà più saperne del marito. Ma se lei si limiterà a cacciarlo di casa, apprestandosi a chiedere il divorzio, Genoveva lo metterà in guai peggiori dato che lo denuncerà per violenza. L'architetto verrà così arrestato e a nulla servirà il tentativo di Felipe di far ritirare la denuncia.

Nel frattempo, Susana comincerà a sospettare che dietro all'accaduto ci sia proprio l'intrigo ordito dalla vedova di Samuel ma non riuscirà a convincere l'amica a dare un'altra chance al marito: Rosina resterà ferma nella sua decisione di divorziare, rifiutandosi di tendere una mano al marito durante la sua carcerazione.