Prima che nella soap Una vita avvenga un lungo salto temporale, succederanno molte cose e molti dei protagonisti non faranno più parte della soap. Tra questi, anche un personaggio molto amato: si tratta della simpatica Trini che, purtroppo, farà una brutta fine: morirà una volta data alla luce la figlioletta che aspettava da Ramon. Ma quello che sorprende è la reazione di Celia,:l'amica non corre in aiuto di Trinidad.

La morte di Trini dopo la nascita della figlioletta

Trini e Ramon, dopo anni di amore, riescono finalmente a concepire una bimba frutto del loro profondo e sincero sentimento.

Ramon, vista l'età di Trini, non vuole che la moglie rischi la vita con una gravidanza pericolosa, così la coppia vive i nove mesi di attesa con grande ansia, anche se poi tutto si conclude per il meglio. Trini partorisce una bimba che chiama Milagros, e a fianco a lei c'è la fedele amica Celia ad aiutarla. Purtroppo, dopo il parto Trini ha bisogno di tante cure per riprendersi. Ramon e Celia la curano non lasciandola mai sola, ma una crisi respiratoria la lascia senza vita.

Una Vita, puntate spagnole: Trini muore

Celia che l'ha assistita durante la gravidanza ed il parto si prende cura ancora della piccola neonata e di Trini. Ma la donna potrebbe essere complice della morte di Trini. Infatti, quando la donna, troppa indebolita, le si rivolge per chiedere le pillole che le ha ordinato il dottore contro le crisi respiratorie, l'amica non muove un dito per salvarla. Quando Ramon rientra in casa trova Celia con la bimba in braccio, sconvolta ed in grado solo di proferire il nome dell'amica ormai senza vita.

Dopo la morte di Trini, Ramon spia Celia

Ramon, afflitto per la perdita dell'amata moglie, intuisce che Celia è coinvolta in qualcosa di losco, per questo, sempre più insospettito dal suo atteggiamento, la controlla. Il suo comportamento verso la piccola Milagros scatena in lui molti dubbi e sospetti. La donna, a volte, ha uno sguardo perso nel vuoto, ed un giorno si accorge che Celia sta per colpire sua figlia ancora in fasce con un coltello e si avventa contro di lei per fermarla.

Nella colluttazione tra Ramon e Celia, la donna ha la peggio, cade rovinosamente dal balcone e muore.

Un altro personaggio molto amato esce così di scena, ma per Ramon l'incubo non finisce qui perché, dopo quanto accaduto, l'uomo viene accusato dell'omicidio di Celia e finisce in carcere. Ancora una volta, la soap creata dalla mente e l'ingegno di Aurora Guerra, lascia il pubblico con l'amaro in bocca, facendo uscire di scena nel peggiore dei modi due personaggi molto amati e seguiti presenti nel cast sin dalla prima puntata.

Solo l'inizio di un ricambio del cast che si verificherà il prossimo anno.