Nella puntata di Una vita di oggi 7 giugno 2019 su Canale 5, Samuel ha aiutato Blanca a fuggire per ricongiungersi con Diego. Il perfido gioielliere avrà davvero intenzione di lasciar scappare la sua amata rinunciando a lei per sempre? Ovviamente no. Stando alle anticipazioni di Una Vita infatti, non passerà molto tempo perché Samuel chiami la Guardia Civile e la metta sulle tracce dei due sventurati. Blanca e Diego verranno raggiunti da una banda di briganti e la giovane si troverà a partorire in un campo abbandonato. Dopo il parto, Blanca non vedrà più suo figlio e Samuel e Diego si ingegneranno per mettere in atto la seconda parte del loro malvagio piano.

Pubblicità

Pubblicità

Una Vita, spoiler: il rapimento di Moises

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Ursula, con la complicità di Samuel, rapirà il piccolo Moises portandolo in un luogo segreto. Inevitabile il dolore di Blanca, che non vorrà più vivere dopo aver appreso la tragica notizia. Inoltre, Ursula e Samuel faranno il lavaggio del cervello alla povera Blanca, convincendola del fatto di aver partorito una bambina. In questo modo i due malfattori credono di sviare ogni sospetto.

Una Vita, anticipazioni: Ursula e Samuel ingannano Blanca

Nel contempo, la Dicenta si recherà giornalmente in un orfanotrofio, facendo credere a tutti di andare a trovare il piccolo nipote.

Diego cercherà in ogni modo di risollevare l'animo di Blanca, ma inutilmente. Tuttavia, la figlia di Ursula inizierà a convincersi che il piccolo Moises sia ancora vivo e che dietro la sua 'morte' ci sia sua madre. Sarà così che confiderà i suoi dubbi a Diego. L'Alday in un primo momento non crederà alla sua amata, attribuendo le sue idee malate a crisi di nervi legate al dolore per la perdita di Moises.

Pubblicità

Una Vita, trame: Blanca plagiata da Ursula e Cristina

La situazione si complicherà ancora di più quando nella storyline entrerà Cristina Novoa, una santona ingaggiata da Ursula con il compito di far perdere la ragione alla figlia. Cristina manipolerà Blanca, addossandole la colpa della morte della sua 'bambina'. La povera donna, già distrutta di suo, finirà con il crederle e ad eseguire tutti i suoi assurdi ordini. Tra le penitenze che dovrà fare, anche quella di allontanarsi per sempre da Diego.

Blanca, senza più risorse e voglia di vivere, dirà a Diego di non voler più partire per la Svizzera con lui e di rinchiudersi una clinica per tentare di curare le sue turbe mentali. Una suora però cambierà completamente la storia, in quanto farà capire a Diego che Ursula sta ingannando sua figlia facendole credere che Moises sia morto. Con l'aiuto di Carmen e della religiosa, l'Alday si recherà nell'orfanotrofio visitato ogni giorno dalla Dicenta, scoprendo un inaspettato retroscena, di cosa si tratta?

Pubblicità

Si saprà con le prossime anticipazioni Una Vita.