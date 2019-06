I telespettatori di Una vita e Il Segreto devono costantemente fare attenzione alle variazioni di orario che Mediaset ha in programma in questi primi sprazzi di estate. Negli ultimi giorni, le due serie iberiche hanno dovuto fare i conti con le sospensioni delle puntate pomeridiane del sabato e della domenica, oltre che con la conferma dell'appuntamento serale su Rete 4. Esso ha salutato il martedì, spostandosi al sabato quanto meno per il momento (sempre ricordando che il Biscione è solito a variazioni improvvise).

Ma a partire da oggi 10 giugno, ci saranno nuovi cambiamenti che questa volta riguarderanno il palinsesto pomeridiano del periodo compreso dal lunedì al venerdì. Sarà dunque meglio fare attenzione a queste novità che, se non conosciute, potrebbero far perdere ai fan un'ampia parte della puntata dedicata a Donna Francisca e compaesani.

Una Vita si dimezza: la variazione da oggi 10 giugno

Se per tutta la scorsa settimana Una Vita è durata circa un'ora e mezza grazie alle vacanze estive di Uomini e donne, tutto tornerà alla normalità da oggi 10 giugno.

Il Segreto e Una Vita: gli orari a partire dal 10 giugno

Canale 5, infatti, ha in programma il lancio della nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" che prenderà il posto del dating show di Maria De Filippi a partire dalle ore 14:45 circa. Ciò comporterà l'inevitabile riduzione della telenovela spagnola ambientata ad Acacias 38 che andrà in onda solo dalle ore 14:10 circa alle ore 14:45 circa. Per quanto riguarda il palinsesto della restante parte della settimana, Una Vita non ci sarà nei pomeriggi del sabato e della domenica mentre risulterà confermata nella seconda serata pre-festiva su Rete 4 (a partire dalle ore 22:30, dopo Il Segreto).

Programmazione Il Segreto: la telenovela comincia prima

Insieme alla "cugina" Una Vita, anche Il Segreto subirà un'importante variazione d'orario a partire dal 10 giugno. La telenovela spagnola, infatti, oggi comincerà alle ore 16:00 circa e proseguirà fino alle ore 17:10 circa, quando lascerà spazio a Barbara d'Urso e al suo Pomeriggio Cinque. Da domani 11 giugno, le novità saranno ancora più evidenti, tenendo conto che non ci saranno più le pillole quotidiane del Grande Fratello 16 (di cui questa sera andrà in onda la finalissima).

Grazie alla conclusione del reality show, Il Segreto comincerà domani alle ore 15:35 circa e terminerà sempre alle ore 17:10 circa. L'orario d'inizio subirà quotidianamente delle piccole variazioni, tanto che già a partire da mercoledì 12 giugno esso si sposterà alle ore 15:45 circa, arrivando comunque fino all'inizio del format condotto da Barbara d'Urso. Come segnalato per Una Vita, anche Il Segreto non ci sarà né sabato né domenica pomeriggio su Canale 5 mentre sarà protagonista della prima serata pre-festiva di Rete 4.