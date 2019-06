Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera 'Una vita', ideata dalla scrittrice Aurora Guerra, che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo, curioso dei cambiamenti riguardanti i personaggi principali. Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 15 giugno svelano che Diego verrà a conoscenza di una notizia inaspettata. Il fratello di Samuel sarà informato della morte della figlioletta e non saprà in che modo affrontare la situazione.

Pubblicità

Pubblicità

L'Alday si dimostrerà provato per via del dolore e Flora vorrà risolvere i dubbi. La donna si dimostrerà sicura di aver visto Inigo a La Deliciosa. Arturo racconterà a Felipe l’intenzione di chiedere la mano di Silvia. Inigo penserà che sia giusto velocizzare i tempi della partenza con Leonor nella speranza di capire se Flora abbia detto la verità. Blanca verrà dimessa dall'ospedale e andrà a calle Acacias, dove si renderà protagonista di uno scontro con Ursula accusando la donna di voler sostituire il figlio con una neonata.

Una vita, spoiler al 15 giugno: Casilda vuole far assumere Liberto come giardiniere

Ursula risponde alle accuse mosse dalla figlia Blanca

La Dicenta dirà di essere estranea a questa situazione e riceverà la difesa di Samuel che impedirà a Blanca di aggredire la madre. Arturo sarà pronto per fare la richiesta d'amore nei confronti di Silvia ma arriverà una misteriosa persona desiderosa di mettersi in contatto con la donna. Fabiana e Susanna si renderanno conto che ci sono stati degli imbrogli nei conti dei negozi. Jacinto vorrà trovare una soluzione per far ritrovare il sorriso a Casilda.

Pubblicità

Blanca si metterà alla ricerca del piccolo Moises dopo aver sentito il pianto del neonato. Flora, nonostante Paquito si sia accorto della sua truffa, si servirà di uno stratagemma per evitare la denuncia dell'uomo.

Il dolore del fratello di Samuel

Leonor e Inigo non crederanno alla versione dei fatti raccontata da Flora, al punto che la donna sarà dispiaciuta per le ipotesi fatte dal fratello e dalla cognata. Esteban avrà bisogno dell'aiuto di Silvia per mettere in salvo Cheque, un amico fatto prigioniero dopo essere uscito sconfitto dalla guerra contro la Spagna.

Avrà inizio una serie di diverbi tra Arturo e la futura moglie in merito alla questione. Blanca sarà pronta per parlare con Diego mettendolo al corrente della mala fede di Ursula. Il figlio di Jaime sarà dubbioso riguardo alle parole della compagna e la inciterà ad accettare il lutto. Arturo si schiererà dalla parte di Silvia e deciderà di mettersi in contatto con un amico per aiutare Cheque. L'uomo, però, si accorgerà della sintonia tra Silvia ed Esteban mostrando la sua gelosia.

Pubblicità

Infine Diego vorrà celebrare il funerale della figlioletta.