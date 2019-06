Le trame della serie televisiva spagnola “Una vita” si fanno sempre più avvincenti. Finalmente nelle prossime puntate italiane, ci sarà una svolta clamorosa riguardante la misteriosa sparizione del piccolo Moises, figlio di Blanca Dicenta e Diego Alday. La neo mamma non appena verrà a conoscenza che il suo erede è stato veramente scambiato alla nascita grazie al cognato, perderà le staffe tentando di uccidere la madre Ursula per averle sottratto il frutto del suo amore.

Fortunatamente la nuora di Jaime desisterà dal suo terribile intento, facendo credere alla madre di essere angosciata e di voler entrare davvero in una clinica.

La Dicenta uccide Aurelia, Diego assalito dai sensi di colpa

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, annunciano che Diego farà delle indagini per scoprire cos’è successo veramente a seguito del parto di Blanca. Il fratello di Samuel rintraccerà Aurelia, la donna che ha prestato soccorso alla sua amata quando è entrata in travaglio.

Una Vita, spoiler: Blanca intenta ad uccidere la madre Ursula

La forestiera farà sapere al primogenito di Jaime che qualcuno aveva già tagliato il cordone ombelicale della neo mamma, visto che quando l’ha ritrovata era priva di sensi. Purtroppo Diego non riceverà altri particolari sul tragico evento, perché Ursula metterà fine all’esistenza di Aurelia per impedirle di continuare a fare la spia. Per fortuna ad aiutare il fratello di Samuel ci penserà Carmen, che sempre più stufa di non potersi vivere la sua storia d’amore con il detective Riera alla luce del sole, comunicherà a Diego che la Dicenta si reca ogni giorno in un orfanotrofio situato nei pressi nel quartiere.

A quel punto il cognato di Blanca dopo aver stretto un patto con l’investigatore privato per mettere fuori gioco la matrigna, si recherà nel convento indicato dalla domestica in compagnia del fratello, senza sapere che è complice di Ursula. Diego rimarrà sconvolto, quando all’interno della struttura si imbatterà nel richiamo degli angeli che lui e Blanca avevano acquistato per loro figlio. Il primogenito di Jaime si sentirà in colpa per aver dubitato della sua amata quando ha affermato più volte di aver messo al mondo un maschietto sano, e si convincerà che la sua matrigna abbia veramente scambiato il nascituro con una bambina morta.

Blanca tenta di pugnalare la madre, Samuel inganna Ursula

Diego riuscirà ad incontrare la cognata completamente succube di Cristina, grazie alla complicità di Samuel, e riaccenderà in lei la speranza di poter riabbracciare il loro erede. Blanca non farà fatica a capire di essere stata sottomessa dalla Novoa su ordine di sua madre, per accettare di rinchiudersi in un istituto psichiatrico. Dopo aver riunito tutti i tasselli, la moglie di Samuel si prenderà gioco della madre, per riuscire a scoprire in quale luogo ha portato la sua creatura.

Blanca quindi tornerà a vivere insieme alla donna che l’ha messa al mondo, ma non appena se la ritroverà davanti rischierà di commettere una pazzia. La Dicenta Junior tenterà di pugnalare la madre alle spalle con un coltello, ma per fortuna farà un passo indietro quando la stessa capirà le sue terribili intenzioni, dicendole che era disposta a porre fine alla propria vita. Intanto Samuel dimostrerà di essere dalla parte di Blanca e Diego, dato che dirà alla matrigna che Carmen ha svelato a suo fratello dove si trova l’orfanotrofio frequentato da lei.

La confessione del minore degli Alday avrà delle drammatiche conseguenze, perché l’ex istruttrice gliela fare pagare alla sua inserviente, provocandole una ferita alla mano. Infine il fratello di Diego continuerà ad ingannare Ursula, rivelandole che lui e sua moglie hanno finalmente consumato il loro matrimonio in un hotel situato fuori da Acacias 38.