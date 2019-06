La misteriosa scomparsa del figlio di Blanca Dicenta, coinvolgerà i telespettatori del popolare sceneggiato “Una vita” nei prossimi episodi. La primogenita di Ursula dopo essersi convita di aver partorito una bambina morta, a causa della pericolosa vicinanza di Crtistina Novoa, crederà che la cosa migliore sia quella di entrare in una clinica psichiatrica. A frenare la madre del piccolo Moises, sarà il marito Samuel Alday, visto che non appena la sua matrigna gli impedirà di vedere il figlio di Blanca si vendicherà. Il fratello di Diego metterà in guardia la moglie dalla terribile madre.

Blanca si fa influenzare da Cristina, Carmen si vendica della sua padrona

Le anticipazioni delle puntate che il pubblico vedrà in Italia tra qualche settimana, svelano che Blanca dopo essere entrata in travaglio in un campo abbandonato a causa di un gruppo di malviventi che le impediranno di fuggire con Diego, prenderà un forte shock. La primogenita di Ursula quando riaprirà gli occhi avrà la certezza di aver messo al mondo un maschietto, e non la creatura senza vita che ritroverà accanto a sé.

Una Vita, trame: Blanca si vuole rinchiudere in una casa di cura, Samuel tradisce Ursula

In realtà la neo mamma non si sbaglierà affatto, visto che il suo bambino verrà portato dalle suore da Ursula e Samuel. Blanca dopo aver sofferto tantissimo, fino ad accusare la madre di aver rapito suo figlio, crederà per colpa della devota Cristina che la sua bambina è morta alla nascita. Successivamente Carmen non appena verrà a conoscenza del difficile passato della sua padrona tramite il fidanzato Riera, si vendicherà della minaccia subita dalla stessa, rivelando a Diego che la sua matrigna si reca spesso in un orfanotrofio.

Quest’ultimo si presenterà nel convento indicato dalla domestica in compagnia del fratello Samuel, e rimarrà sconvolto quando la madre superiora lo caccerà via, dopo avergli detto più volte che nessun neonato riceve la visita della madre di Blanca.

La primogenita di Ursula decisa ad entrare in una clinica, Samuel tradisce la matrigna

Diego capirà di essere stato ingannato, quando una suora farà cadere per errore da un cestino un bigliettino. Grazie all’indizio, il primogenito di Jaime entrerà in una stanza e riconoscerà subito il richiamo degli angeli che lui e Blanca avevano preparato per la nascita del loro erede.

Dopo aver riunito tutti i tasselli, il fratello di Samuel si renderà conto che sua cognata ha davvero partorito un maschietto. A quel punto Diego avendo la certezza che suo figlio sia stato veramente scambiato, deciderà di informare Blanca per chiederle di collaborare con la ricerca del frutto del loro amore. Nel frattempo quest’ultima avendo ormai accettato il falso lutto della sua bambina, a causa dell’influenza di Cristina, con la consapevolezza di aver peccato a tradire il marito, metterà fine alla tresca con il cognato.

Blanca sempre più plagiata dalla donna corrotta da sua madre, deciderà addirittura di rinchiudersi in una cara di cura su invito del marito, con l’intento di riprendersi. Diego dopo aver approvato la scelta della cognata, dirà a Samuel di voler avere un ultimo confronto con sua moglie. Quest’ultimo ancora una volta volterà le spalle al fratello, rivelando le sue intenzioni ad Ursula. Successivamente ci sarà una clamorosa svolta, dato che il fratello di Diego tradirà la matrigna non appena non gli consentirà di andare a trovare il piccolo Moises.

Samuel proprio quando Blanca ribadirà la sua intenzione di entrare nell’istituto psichiatrico al più presto possibile, le dirà di non fidarsi della madre.