Anche gli episodi spagnoli di questa settimana appena iniziata, saranno ricchi di suspense. Gli spoiler della soap Una vita annunciano che Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere i vecchi amici di un tempo visto che stringeranno un’alleanza. Il padre di Antonito e il vedovo di Celia cercheranno di smascherare Alfredo Bryce con l’intento di riuscire a recuperare i soldi che ha sottratto a tutti i paesani. Liberto Seler, invece, si metterà in una situazione abbastanza complicata dato che finirà dietro le sbarre del carcere dopo essere stato denunciato dal marito della sua amante Genoveva con l’accusa di adulterio.

Il Palacios senior rassicura la sua famiglia, il Seler si pente di aver tradito la moglie

Nei capitoli in programmazione in Spagna dal 17 al 21 giugno Emilio deciderà di prendere una decisione dopo aver visto Rafael corteggiare Cinta mentre cantava. Quest’ultima farà ritorno a casa parecchio infastidita, ma il suo dispiacere durerà poco. Rafael farà sapere ai suoi familiari che ci sarà un tour di concerti in tutto il paese iberico. Quest'ultimo si scambierà un bacio con Cinta dopo averle comunicato l'importante novità.

Nel frattempo Genoveva sarà sul punto di fare l’amore con Liberto mentre Ursula chiederà a Casilda di recarsi a casa dei coniugi Bryce con l’intento di cogliere in flagrante il Seler. L’obiettivo della Dicenta sarà quello di vendicarsi di Rosina. Successivamente Ramon e Carmen, dopo aver deciso di sposarsi, organizzeranno un party per festeggiare. Purtroppo il Palacios Senior e la domestica a fine serata apprenderanno che la banca americana è finita in bancarotta.

Cinta avrà dei dubbi dopo aver baciato Rafael, e deciderà di confidarsi con Arantxa. Casilda rivelerà alla Rubio che Liberto e Genoveva hanno avuto un rapporto intimo. Quest’ultima non nasconderà il suo entusiasmo quando apprenderà che la madre di Leonor ha scoperto il tradimento del marito. Ramon tranquillizzerà i familiari dicendogli che metterà al corrente le autorità del fallimento della banca americana. Il Seler verrà assalito dai sensi di colpa per essersi gettato tra le braccia di Genoveva.

Ramon e Felipe alleati contro Alfredo, Liberto accusato di adulterio

Intanto Susana tenterà di far riconciliare i coniugi Seler dicendo alla madre di Rosina di avere ancora la possibilità di poter salvare il suo matrimonio. Successivamente Liberto, con l’aiuto di Casilda, preparerà un piano per riuscire a tornare con la moglie. Ramon e Felipe, invece, si alleeranno per dimostrare al commissario Mendez che Alfredo ha imbrogliato tutti gli abitanti.

Quest'ultimo andrà su tutte le furie non appena Genoveva gli dirà di essere stata sorpresa in atteggiamenti intimi con il Seler da Casilda. Il banchiere si scaglierà contro la moglie in modo minaccioso. La Escolano, con la complicità di Susana e Marcelina, troverà un escamotage per far incontrare i coniugi Seler. Bellita rimarrà sorpresa quando verrà a conoscenza che Cinta andrà in tour in compagnia di Rafael. L’Alvarez Hermoso comunicherà ai Palacios che non potranno accusare Alfredo poiché gli archivi della banca americana non esistono più a causa di un incendio.

Genoveva manipolerà per l’ennesima volta Lolita mentre Alfredo si presenterà a casa di Felipe e farà sapere a Liberto che lo denuncerà per aver dormito con sua moglie. Il Bryce minaccerà anche Ramon dopo aver appreso che sta facendo delle indagini su di lui. L’incontro organizzato tra i coniugi Seler sarà interrotto in un malo modo dall'arrivo dei poliziotti. Purtroppo Liberto verrà arrestato con l’accusa di adulterio mentre la Rubio affermerà che il suo matrimonio è finito.