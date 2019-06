Brutte notizie per una coppia amatissima di Una vita. Nelle puntate spagnole, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Rosina deciderà di lasciare suo marito Liberto dopo essere stata tradita con Genoveva.

Una Vita: Cinta bacia Rafael

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno in Spagna, svelano che Cinta sarà molto adirata nei confronti di Emilio, in quanto l'ha lasciata mentre Rafael le comunicherà che ci sono buone possibilità di andare in tour in tutta la Spagna.

Pubblicità

Pubblicità

Alla fine, la Dominguenz si farà contagiare dall'euforia, tanto da baciare Rafael sulla bocca. Carmen e Ramon, invece, organizzeranno una festa per annunciare il loro fidanzamento ufficiale, sebbene la gioia sia interrotta dalla notizia del crack della banca americana. Per tale ragione, tutti i vicini scopriranno di aver perso i soldi investiti. Nel frattempo Genoveva si introdurrà in casa di Liberto, per finire di sedurlo con la complicità di Ursula.

Casilda scopre Liberto e Genoveva in atteggiamenti intimi

Ursula farà in modo che Casilda scopra Liberto e Genoveva a fare l'amore sul divano del salotto di Rosina. La madre di Leonor, a questo punto, troncherà il matrimonio con il nipote della Seler per la felicità di Genoveva. Ramon, intanto, cercherà di sedare gli animi inferociti degli abitanti del vecchio quartiere, coinvolti nella truffa americana. Cinta, invece, sarà divisa tra due fuochi, in quanto ha baciato sia Rafael che Emilio, tanto da confessarlo ad Arantxa. Infine Antonito confesserà al figlio di Felicia di aver visto la signorina Dominguez mentre si sta baciando con Rafael.

Pubblicità

Anticipazioni Una Vita: Ramon vuole denunciare Alfredo

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, in onda in Italia tra circa un anno, segnalano che Cinta chiederà a Rafael più tempo per riflettere sulla sua offerta, mentre Liberto sarà totalmente dispiaciuto per aver tradito Rosina con Genoveva. Donna Susana, a questo punto, cercherà di metterci una buona parola con la madre di Leonor. Ramon, invece, si recherà da Mendez insieme a Felipe per denunciare Alfredo di frode.

Cinta e Rafael, nuova coppia

Cinta deciderà di andare in tour con il suo nuovo fidanzato Rafael. Intanto Casilda, Marcela e Donna Susanna cercheranno di far incontrare Liberto e Rosina per tentare una riconciliazione. Poco dopo Alfredo minaccerà il Seler di aver importunato sua moglie, tanto da denunciarlo alla polizia. Felipe, invece, scoprirà che gli archivi della banca americana sono andati distrutti dalle fiamme, tanto da non poter procedere con la denuncia nei confronti di Bryce.

Pubblicità

Rosina lascia il Seler

Emilio rimarrà senza parole quando scoprirà che Cinta e Rafael lasceranno Acacias per un tour in Spagna. Il marito di Genoveva, intanto, denuncerà il Seler per adulterio. Per tale ragione l'uomo verrà portato in galera, dove riceverà una brutta notizia dalla consorte. Una volta uscito, scoprirà che Rosina non ha nessuna intenzione di perdonare la sua scappatella, tanto che il loro matrimonio è finito. Come avanzerà la storia?

Pubblicità

Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.