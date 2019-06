Un nuovo appuntamento con la soap Una vita attende i telespettatori oggi, 15 giugno, in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa. Una doppia puntata per gli amanti della telenovela ambientata a Calle Acacias, i quali potranno seguire le vicende riguardanti il dramma di Blanca che sarà vittima di allucinazioni dopo la tragica scomparsa del figlio Moises.

La giovane Dicenta, infatti, è convinta che il bimbo sia nato vivo e che sia stato rapito da Ursula, e tutto ciò sembrerà portarla sull'orlo della pazzia.

Samuel e Diego saranno molto preoccupati per lo stato di salute della giovane Dicenta e cercheranno di allearsi almeno per una volta contro la perfida dark lady.

Intanto nel quartiere giungerà un nuovo personaggio, Esteban, che avvicinerà Silvia Reyes, chiedendole aiuto e suscitando la diffidenza del colonnello Valverde.

Una Vita, anticipazioni serale: allucinazioni per Blanca, il figlio potrebbe essere vivo

Un nuovo episodio terrà compagnia ai fan della soap iberica nella serata del 15 giugno su Rete 4, mentre l'appuntamento serale con Il Segreto al momento risulta sospeso.

Ad Acacias, Blanca sta soffrendo molto dopo quanto accaduto, e non crede affatto che il figlio sia morto al momento del parto. Convinta di aver messo al mondo un maschietto, la giovane Dicenta sarà determinata a ritrovare il piccolo Moises, ritenendo che sia stato rapito dalla madre Ursula.

Nel corso della puntata Blanca soffrirà di allucinazioni che le faranno credere di sentire il pianto di un neonato in lontananza. Samuel, intanto, dopo aver incontrato Diego in ospedale, cercherà di stare vicino alla moglie nel tentativo di farle superare il trauma, nonostante sia consapevole dell'amore che lega il fratello alla donna.

Anticipazioni Una Vita del 15 giugno: Diego torna in libertà, un nuovo arrivo ad Acacias

Ancora in ospedale per ristabilirsi dall'aggressione subita, Diego sembrerà aver trovato nel fratello Samuel un alleato per aiutare Blanca a superare un momento così difficile e doloroso. Grazie a Felipe, proprio Diego riuscirà ad ottenere l'indulto che gli consentirà di tornare ad essere un uomo libero.

A questo punto il fratello di Samuel deciderà di portare la giovane Dicenta sulla tomba della neonata, allo scopo di farle affrontare il dolore della perdita della figlia.

Nonostante ciò, la donna continuerà a credere che il neonato non sia deceduto, ritenendo Ursula la responsabile della scomparsa.

Durante il doppio appuntamento di questa sera su Rete 4, i telespettatori di Una Vita faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, Esteban, che chiederà aiuto a Silvia e Arturo. Quest’ultimo si mostrerà piuttosto diffidente nei confronti del misterioso giovane, mentre la Reyes prenderà a cuore la sua situazione e sarà alquanto comprensiva e disponibile.