Oggi 29 giugno, la soap Una vita farà compagnia ai telespettatori con un doppio appuntamento serale a partire dalle 21:20 circa su Rete 4. Le trame saranno dedicate al rapporto tra Arturo e Silvia, in crisi a causa della gelosia del Colonnello verso il giovane Esteban. Samuel chiederà nuovamente aiuto ad Ursula per evitare che il fratello scopra la verità sulla morte del padre. Quale piano avrà architettato di nuovo la perfida Dicenta?

Una Vita, anticipazioni: Samuel chiede aiuto a Ursula

Una Vita andrà in onda nella serata di oggi 29 giugno su Rete 4.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante sia tornata a vivere a casa di Ursula, Blanca continuerà a pensare che la madre sia responsabile del rapimento del figlioletto. Nel frattempo giovane Alday riuscirà a convincere la sua amata a partire con lui per rintracciare Jamie, che secondo quanto raccontato da Samuel, si troverebbe in Svizzera per ristabilirsi dalla malattia. Venuto a conoscenza del piano del fratello, Samuel si preoccuperà enormemente, in quanto avrà il timore di essere scoperto: per tale motivo chiederà aiuto proprio ad Ursula, la quale sembrerà avere già un piano bene definito.

Pubblicità

Puntata serale del 29 giugno: Arturo e Silvia in crisi

La perfida dark lady sembrerà non lasciare nulla al caso e per impedire a Blanca di partire con Diego farà arrivare ad Acacias una certa Cristina Novoa, una sorta di 'santona' che pare abbia visto la Madonna. Silvia Reyes sarà molto indecisa sulla relazione con Arturo, sempre più geloso del giovane Esteban. Sarà Agustina a convincere la donna, facendola tornare sui suoi passi. Il Colonnello non sembrerà più l'uomo di un tempo e aiuterà la sua promessa sposa e il giovane Esteban a riportare a casa i prigionieri di guerra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tale scopo, verrà organizzata a casa Valverde una festa, allo scopo di raccogliere fondi per la missione e dove vedremo che Arturo, cercherà di rinnovare il suo look per attirare nuovamente l'attenzione della sua dolce amata. Alla Deliciosa intanto Flora scoprirà che Pena è un abile pasticcere, mentre Ursula porterà Blanca sulla tomba della figlia morta per un ultimo saluto. Nel frattempo, a sorpresa, ad Acacias si diffonderà una misteriosa epidemia, che potrebbe causare diverse complicazioni agli abitanti della cittadina.

La puntata di oggi, sabato 29 giugno, verrà mandata in onda su Rete 4 a partire dalle 21:15 circa. Non resta che seguire la puntata e attendere le prossime anticipazioni.