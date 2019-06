Sorpresa per i fan di Una vita, che potranno assistere ad un nuovo appuntamento serale sabato 1 giugno 2019 su Rete 4, a partire dalle 22:25, subito dopo la messa in onda de Il Segreto. Molti i colpi di scena che attendono i protagonisti di calle Acacias. Samuel non riuscirà a capire il motivo per il quale il padre Jamie sia sempre più freddo nei suoi confronti, in quanto all'oscuro del fatto che l'anziano patriarca ha scoperto la verità sulla malattia di Diego.

Il colonnello Arturo Valverde sarà in apprensione per la sorte di Silvia, la quale continuerà ad essere avvelenata dal marito Zavala. Nonostante ciò, la donna riuscirà a trovare dei documenti compromettenti, che porteranno nuovi e avvincenti sviluppi per smascherare Zavala.

Una Vita, spoiler del 1° giugno: Silvia e Arturo riescono a smascherare il generale Zavala

Torna con un nuovo episodio serale la soap Una Vita: le vicende di oggi saranno incentrate su Silvia Reyes e Arturo Valverde.

Una Vita, trama serale del 1 giugno: Zavala smascherato da Silvia e Arturo

Quest'ultimo, sarà molto preoccupato per la sua amata, ancora avvelenata da Zavala. Nonostante sia sempre più debole, la donna riuscirà a trovare tra le carte del marito dei documenti compromettenti che lo incastrerebbero, ovviamente in merito alla vicenda per il possibile attentato ad Alfonso XII. Nel nuovo episodio in onda sabato 1 giugno, il colonnello Valverde farà irruzione a casa di Zavala per trarre in salvo la Reyes, ma qualcosa sembrerà andare storto.

Zavala infatti li sorprenderà proprio nel momento in cui Silvia sta mostrando i documenti compromettenti al colonnello. Sarà in questo frangente che Arturo prenderà in mano la situazione, decidendo di smascherare una volta per tutte il generale Zavala.

Una Vita, anticipazioni puntata serale su Rete 4: missione compiuta per Arturo e Silvia Reyes

Nella puntata serale di Una Vita in onda su Rete 4 sabato 1 giugno, Silvia sarà tratta in salvo dal colonnello Valverde.

Inaspettatamente anche Tamayo si schiererà dalla parte di Arturo e Silvia, tradendo il generale Zavala, solo per non essere giustiziato come il suo superiore. La missione di Arturo e Silvia verrà quindi portata a termine con successo, il tutto grazie al colonnello, che da quando ha conosciuto la Reyes sembra essere diventato un'altra persona. Ursula nel frattempo, continua ad avere inquietanti ricordi provenienti dal suo passato, che la renderanno particolarmente inquieta.

Non resta che attendere la puntata di Una Vita di oggi.