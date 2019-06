Nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una vita, in programma dal 10 al 15 giugno. Se la figlia di Ursula verrà ricoverata in ospedale, Arturo rivelerà a Felipe di voler sposare Silvia. Infine Inigo non crederà che il vero Cervera sia arrivato ad Acacias 38 come raccontato da Flora.

Una Vita: Blanca in ospedale

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 10 a sabato 15 giugno rivelano che Blanca sarà sicura di aver dato alla luce un maschietto, sebbene al risveglio trovi una femminuccia morta vicino al suo petto.

Intanto la figlia di Ursula sarà ricoverata in ospedale, dove Diego apprenderà della morte della figlioletta. Una notizia che sconvolgerà la vita del figlio dell'Alday. Flora sarà certa di aver intravisto il vero Inigo alla Deliciosa mentre Arturo confesserà a Felipe di volersi unire in matrimonio con Silvia.

Anticipazioni Una Vita: la proposta di matrimonio di Arturo a Silvia

Inigo rimanderà il suo viaggio con la figlia di Rosina mentre Blanca sarà dimessa dalla clinica, tanto da ritornare ad Acacias 38.

Una Vita, trame fino al 15 giugno: Arturo chiede la mano di Silvia, Inigo dubita di Flora

Qui si scaglierà contro sua madre, accusandola dello scambio delle culle. Ma la vecchia istitutrice negherà con forza di aver scambiato suo nipote con una neonata morta. Samuel eviterà che la moglie faccia del male ad Ursula. Intanto Arturo chiederà a Silvia di diventare sua moglie proprio quando Esteban vorrà avere un incontro con lei. Allo stesso tempo Paquito scoprirà che all'interno de La Deliciosa si vendono oggetti di contrabbando. Infine Fabiana e Donna Susana capiranno che qualcuno sta rubando nelle casse delle loro attività commerciali.

Leonor e Inigo non credono alla versione di Flora

Le trame di Una Vita svelano che la giovane Dicenta udirà il vagito di un bambino durante la notte, tanto da apparire visibilmente scossa. Per tale ragione si metterà alla ricerca di Moises, sicura che si tratti di lui. Intanto Leonor e Inigo dubiteranno che Flora che abbia realmente visto Cervera. Esteban chiederà a Silvia di aiutarlo a salvare Cheque, un militare prigioniero in Filippine. La sorella di Inigo, intanto, chiederà a Paquito di trovare il ladro, mentre Blanca accuserà la madre del rapimento di Moises davanti al suo amato.

Diego dimostrerà di non credere alle parole della giovane Dicenta, tanto da convincerla ad accettare il lutto. Inoltre dirà a Samuel che Blanca ha bisogno di un trattamento sanitario visto che sta perdendo il lume della ragione. A casa Valverde, il Colonnello deciderà di aiutare la spia a carpire informazioni su Cheque, sebbene sia molto geloso della vicinanza di Esteban con Silvia. Alla Deliciosa, Inigo e la figlia di Rosina riorganizzeranno il loro viaggio, mentre Casilda pregherà Liberto di prendere Jacinto come giardiniere.

Infine Diego riuscirà ad ottenere l'indulto grazie a Felipe.