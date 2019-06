Continuano a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Una vita' che vede nuovi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a sabato 22 giugno fanno notare che Blanca e Diego faranno i conti con il dramma riguardante la morte della figlioletta. La donna, però, non avrà dubbi nel credere che abbia dato alla luce un maschietto e ci sia stato uno scambio per colpa di Ursula.

Pubblicità

Pubblicità

I Cervera si impegneranno in prima persona per impedire a Paquito di venire a conoscenza della verità, nella speranza di evitare l'arresto di Inigo. Quest'ultimo è il reale artefice dei furti avvenuti a calle Acacias e Casilda vorrà convincere Rosina a dare un posto di lavoro a Jacinto, assumendolo come giardiniere. Blanca si dirà sicura del coinvolgimento di Ursula nella sparizione di Moises e deciderà di andare a casa della Dicenta con l'intento di avere un incontro con il figlio. Samuel e Diego non crederanno alla versione dei fatti raccontata dalla giovane donna e penseranno che abbia perso la ragione.

Una Vita, anticipazioni al 22 giugno

Arriva il vero Inigo pronto per raccontare la verità

Leonor deciderà di raccontare la verità a Rosina e Liberto informandoli della sua scelta di annullare la partenza a data da destinarsi. Il vero Inigo sarà pronto per presentarsi a La Deliciosa, dove racconterà a Flora e Inigo di essere lui ad avere organizzato i furti nel quartiere. Arturo, dopo una serie di riflessioni, acconsentirà all'incontro tra Esteban e Ochoa. Diego dovrà occuparsi di Blanca e si accorgerà che la compagna sta molto male per via di quanto successo.

Pubblicità

La figlia di Ursula deciderà di porgere le proprie scuse al fidanzato per avere assunto un comportamento scorretto. Gli Alday accorgeranno dello stato d'animo di Blanca e Leonor deciderà di organizzare una merenda in compagnia dei vicini per aiutare Blanca a ritrovare la forza di andare avanti.

La rabbia della Dicenta

Ursula rimarrà offesa dopo non avere ricevuto l'invito, andando su tutte le furie. Rosina si dirà stanca della presenza di Jacinto e penserà all'ipotesi di licenziare il dipendente dopo aver perso la pazienza.

Il vero Inigo racconterà ai pasticcieri di aver perso la memoria e, dopo essere stato ritrovato da alcuni contadini, di essere stato chiamato Pena. Samuel sarà preoccupato dalla possibilità che Diego possa venire a conoscenza della verità sulla morte di Jaime. Blanca deciderà di fingere di aver accettato il lutto per capire se ci sia un reale coinvolgimento di Ursula. Flora avrà intenzione di dare un impiego a Pena a La Deliciosa per permettergli di scampare all'arresto.