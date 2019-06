Le vicende di Una vita tornano ad emozionare i fan italiani. Nelle nuove puntate, in programma da lunedì 24 a sabato 29 giugno su Canale 5, Arturo dimostrerà di essere sempre più geloso del rapporto nato tra Silvia e Esteban. Ursula farà il 'lavaggio del cervello' alla giovane Dicenta, mentre ad Acacias 38 arriverà Cristina Novoa.

Una Vita: Arturo sviene

Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno, svelano che Arturo comincerà ad accusare degli strani svenimenti.

Poco dopo, il Valverde spierà Silvia mentre questa rivela ad Esteban di non essere sicura di voler troncare il suo lavoro. Intanto Blanca tornerà a stare con la Dicenta e Samuel per scoprire dove è finito Moises. Liberto, invece, si opporrà al licenziamento di Jacinto da parte di Rosina, mentre Paquito sorprenderà Pena con le mani nel sacco. Flora lo assumerà alla Deliciosa per evitare che finisca dietro le sbarre, in quanto ha paura che si ricordi di essere il vero Inigo.

Anticipazioni Una Vita: Arturo geloso del rapporto tra Esteban e Silva

Carmen scoprirà che la giovane Dicenta è tornata a casa, tanto che una notte sentirà il rumore del Richiamo degli Angeli. Intanto Pena combinerà un guaio dopo l'altro in pasticceria mentre Rosina se la prenderà con Jacinto, reo di giocare a carte con il Seler durante l'ora di servizio. Arturo, invece, diventerà geloso del rapporto tra Esteban e Silvia, tanto da installare un telefono in casa sua per sorvegliarla.

Allo stesso tempo, Blanca si arrabbierà quando noterà un bambino con gli stessi vestitini di Moises durante una passeggiata in giardino. Ursula, a questo punto, approfitterà di questa spiacevole situazione per manipolare la giovane Dicenta.

Le trame di Una Vita in onda fino al 29 giugno, svelano che Arturo e la Reyes avranno un brutto litigio per colpa dei discorsi fatti ad Esteban, mentre Servante rivelerà a Donna Susana che Paquito non ha arrestato il ladro del quartiere.

Il vigilante, a questo punto, restituirà tutti i soldi rubati alla sarta per non avere altri problemi. Celia, intanto, inviterà la Reyes a trasferirsi in casa sua fin quando le cose non si saranno sistemate con il Valverde. A casa Alday, Blanca comincerà a credere che sua figlia sia in realtà morta. Poco dopo, Diego proporrà alla sua amata di accompagnarlo a trovare il padre in Svizzera. Samuel, a questo punto, chiederà ad Ursula di fare in modo che il fratello non parta.

Leonor presenterà il suo nuovo libro a La Deliciosa. Qui Inigo e Flora temeranno che il loro segreto venga scoperto, mentre il Valverde e Silvia faranno pace, tanto da organizzare le loro nozze. A tal proposito, il padre di Elvira chiederà ad Esteban di continuare a lavorare insieme a lui e la Reyes nell'associazione. Nel frattempo ad Acacias 38 arriverà Cristina Novoa, una donna che crede di aver visto la Madonna. Infine Ursula consegnerà alla giovane Dicenta un santino protettore dei bebè, ma quest'ultima deciderà di scappare insieme a Diego in Svizzera.