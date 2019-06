Uno storico personaggio dello sceneggiato “Una vita”, nelle prossime puntate italiane perderà la voglia di vivere. Si tratta del colonnello Arturo Valverde, che pur avendo ritrovato la felicità al fianco di Silvia Reyes, prenderà una drastica decisione. Il padre di Elvira cadrà in preda alla disperazione totale, quando scoprirà di avere una malattia incurabile. L’ex militare approfitterà dell’assenza della sua amata dal paese iberico, per commettere una pazzia.

Fortunatamente l’ex datore di lavoro di Simon non riuscirà a mettere fine alla sua esistenza, grazie alla sua cameriera Agustina che lo salverà in extremis. Oltre a soffrire per la sua pessima diagnosi, il colonnello si renderà conto di essersi comportato male nei confronti della sua consanguinea, che per colpa sua è stata costretta a trasferirsi in Italia. Silvia dopo aver fatto il possibile per convincere il suo amato a farsi operare, farà mettere al corrente Simon ed Elvira delle condizioni disperate in cui versa il colonnello. Quest’ultima scriverà subito una lettera di perdono al genitore, dandogli la forza per affrontare il delicato intervento agli occhi.

Silvia sospetta di Arturo, Agustina salva la vita al suo padrone

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, rivelano che Il colonnello Arturo dopo aver avuto alcuni capogiri, si farà visitare da un oculista e scoprirà che a breve diventerà cieco. Il colonnello oltre a non mettere al corrente la sua amata Silvia della diagnosi appena ricevuta, le darà il consenso per recarsi in Italia insieme ad Esteban Marquez per un colloquio di lavoro, legato all’associazione dei soldati prigionieri nelle Filippine.

La Reyes si accorgerà lo stesso dello strano atteggiamento del compagno, infatti dopo aver cercato di scoprire cosa gli sta nascondendo tramite Agustina, approfitterà della sua imminente partenza per andare a trovare Elvira. L’ex spia penserà che la giovane possa sapere a cosa sia dovuto il cambiamento di suo padre. Il Valverde Senior non appena la sua amata sarà lontana da Acacias 38, perderà completamente il senno della ragione. L’ex militare stufo di avere la vista appannata, prenderà la sua pistola per porre fine alla sua vita. Per fortuna Arturo desisterà dal suo terribile intento, grazie all’intervento provvidenziale di Agustina.

La Reyes scopre la malattia del suo compagno, il Valverde viene perdonato dalla figlia

Successivamente Felipe dopo aver notato che il suo amico ha dei problemi agli occhi gli chiederà delle delucidazioni. Ancora una volta il colonnello nasconderà i suoi problemi, visto che farà credere all’avvocato che il medico gli ha prescritto una cura molto efficace. Nonostante ciò, Arturo dirà all’Alvarez Hermoso di voler rivedere il suo testamento per modificarlo.

In seguito Agustina stanca di dover continuare a mentire, deciderà di mettere al corrente Felipe e Celia di ciò che era disposto a fare Arturo. Silvia finalmente verrà a conoscenza della bruttissima situazione che sta vivendo il suo amato, e cercherà di aiutarlo in qualsiasi modo. Il colonnello ancora desolato nel sapere che presto non potrà vedere più nulla, ripenserà a tutto il male che ha provocato alla figlia. La Reyes dimostrerà di tenere molto al Valverde, dato che farà sapere a Susana che il suo fidanzato si sente in colpa per le sofferenze che hanno patito suo figlio e sua nuora a causa sua.

Elvira dopo aver ricevuto una lettera dalla suocera, farà recapitare uno straziante messaggio al padre. Arturo quando saprà che la sua consanguinea ha messo una pietra sopra al passato, si risolleverà riprendendo in mano la sua vita.