Torna lo spazio dedicato ad Una vita, la soap opera iberica che ogni giorno colleziona ascolti sempre più alti su Canale 5. Negli episodi in onda nelle prossime settimane in Italia, Blanca deciderà di rapire sua madre Ursula per estrapolarle con la forza il luogo dove ha nascosto suo figlio Moises.

Una Vita: Blanca scopre che suo figlio è vivo

Le nuove anticipazioni di Una Vita, riguardanti i nuovi episodi annunciano la resa dei conti tra Ursula e sua figlia Blanca.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto inizierà quando la giovane Dicente scoprirà che sua madre è legata alla scomparsa del figlio. All'inizio nessuno crederà alla versione raccontata dalla ragazza, se Diego (Rubén de Eguía) non cominciasse a nutrire dei dubbi, tanto da fare delle indagini, mentre i famigliari lo convinceranno a rinchiudere l'amata in un istituto di cura visto il trauma subito. Ma ecco il colpo di scena: Carmen confiderà al figlio di Jaime (Carlos Olalla) che Moises è vivo e vegeto, tanto da essere stato nascosto in un monastero.

Pubblicità

Diego, a questo punto, capirà che Blanca aveva ragione. A tal proposito, la giovane crederà che dietro tutto questo ci sia la mano diabolica di Usula, tanto da usare ogni mezzo pur di riabbracciarlo. Di conseguenza, la giovane Dicente sarà protagonista di un gesto orribile, che avrà delle drammatiche conseguenze.

La giovane Dicenta rapisce Ursula

Le nuove trame di Una Vita, in programma nelle prossime settimane in Italia, raccontano che Blanca (Elena Gonzalez) apparirà decisa a qualunque cosa pur di ritrovare suo figlio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal proposito, la ragazza fingerà di ricoverarsi in una struttura psichiatrica, se prima non volesse fare un'ultima visita alla tomba della sua presunta figlia insieme ad Ursula (Montsserat Alcoverro). La giovane Dicenta, a questo punto, non esiterà a scagliare una pietra sulla testa della Dicenta, che perderà i sensi. Una volta sveglia, la darklady si troverà completamente legata all'interno della tomba famigliare degli Alday.

Diego e Samuel preoccupati per la scomparsa delle due Dicenta

In questo frangente, la moglie di Samuel sottoporrà la madre ad un interrogatorio per scoprire dove si trova suo figlio.

Peccato che la Dicenta non abbasserà la testa, tanto da raccontarle un sacco di bugie e farla sentire una pazza. Nel frattempo Samuel (Juan Gareda) e Diego si renderanno conto della scomparsa delle due donne, tanto da chiedere l'intervento delle forze dell'ordine in quanto sospettano che sia successo qualcosa di grave proprio tra di loro. Alla fine, il primogenito degli Alday salverà la darklady dalle grinfie della figlia. La vedova di Jaime si vendicherà dell'affronto subito?

Pubblicità

Le prossime anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.