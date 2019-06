Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continua a suscitare un grande interesse nei telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse su LA 1 TVE nella settimana in corso, mentre Antonito, Carmen, e Lolita riabbracceranno Ramon Palacios, sfuggito dalla morte dopo aver avuto un terribile incidente in auto, una storica coppia sarà ai ferri corti. Si tratta di Rosina Rubio che, sempre più insopportabile a causa della crisi economica, avrà numerosi diverbi con il marito Liberto Seler.

A complicare la situazione ci penserà Genoveva visto che, grazie alla sua finta gentilezza farà cedere alle sue avance il nipote di Susana. In realtà, la moglie di Alfredo avrà un vero obiettivo da portare al termine, poiché userà tutti i mezzi per far rimanere single Liberto.

Felipe assume la cameriera Marcia, Rosina su tutte le furie

Le trame dei capitoli iberici in onda dal 10 al 14 giugno 2019, annunciano che gli abitanti di Acacias 38 pretenderanno di ricevere delle spiegazioni dopo la caduta della banca americana in cui hanno investito i loro soldi.

Una Vita, trame Spagna: Ramon vivo per miracolo, Genoveva vuole fare divorziare Liberto

Bellita approfitterà del caos per scagliarsi contro Felicia, venendo subito denunciata. Dopo pochi minuti arriverà la polizia e rinchiuderà la donna in una prigione sotterranea con l’accusa di aggressione: la detenuta si lamenterà inutilmente per aver speso un’ingente quantità di denaro. Intanto Felipe, dopo aver cercato per l’ennesima volta una nuova cameriera che possa sostituire Agustina, assumerà la nuova arrivata Marcia, venendo subito sorpreso dalle qualità della donna.

Quest’ultima dirà alle altre domestiche di essere felice di iniziare a lavorare in questo quartiere. Rosina sarà furiosa per aver perso la sua fortuna, invece Liberto si lascerà sedurre da Genoveva.

Ramon sopravvive ad un incidente stradale, Genoveva decisa a far lasciare i coniugi Seler

Susana non esiterà a fermare il nipote, ricordandogli di avere una moglie. In seguito, Carmen andrà a trovare in ospedale Ramon: l’inserviente apprenderà dai medici che il suo compagno è vivo per miracolo, dopo aver ha avuto un incidente stradale quando stava ritornando ad Acacias 38.

Il Palacios senior, non appena si ricongiungerà con i suoi familiari chiederà a Carmen di sposarlo. Antonito si scuserà con il padre, per non averlo ascoltato quando gli diceva di non fidarsi di Alfredo e Genoveva. Nel contempo, Cinta e Rafael avranno un clamoroso successo con il loro debutto, mentre i chitarristi Choco e Boquerón rafforzeranno la loro amicizia. Alfredo comunicherà alla moglie di aver acquistato la latteria di Antonito e Lolita. Per terminare Genoveva si avvicinerà ulteriormente a Liberto con l’intento di farlo divorziare.