La soap opera di origini spagnole Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a sorprendere con avvenimenti ricchi di colpi di scena. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana rivelano che Cristina Novoa, la donna giunta ad Acacias 38 per offuscare la mente di Blanca Dicenta su ordine di Ursula, uscirà allo scoperto grazie a Leonor Hildago. Quest’ultima, non appena si accorgerà che la sua amica è cambiata a causa della donna devota alla Madonna, costringerà la forestiera a dirle la verità.

Pubblicità

Pubblicità

La santona vuoterà il sacco ammettendo di aver sottomesso Blanca e di essersi fatta svelare dalle signore del quartiere i loro peccati per volere dell’ex istruttrice. La confessione di Cristina verrà ascoltata da tutti i vicini a la Deliciosa tramite un messaggio registrato prima di partire.

Blanca lascia Diego, Susana, Rosina e Celia si confidano con la Novoa

Nelle prossime puntate italiane Ursula ingaggerà una donna chiamata Cristina Novoa per far allontanare in modo definitivo Blanca da Diego.

Una Vita, spoiler: Leonor affronta Cristina, Ursula viene smascherata

L’ex istruttrice, per impedire alla figlia di abbandonare Acacias 38 con il cognato, la farà influenzare dalla sua nuova alleata. La new entry farà credere alla moglie di Samuel di aver visto la Madonna. La Dicenta Junior, essendo ancora scossa dal falso decesso del figlio, prenderà le distanze dal cognato. Ursula si servirà di Cristina e la costringerà ad incontrare le donne che vivono nel quartiere iberico per farsi confessare i loro peccati. Susana farà sapere alla Novoa che suo figlio Simon è nato da un abuso mentre Rosina verrà assalita dai sensi di colpa dopo aver fatto la conoscenza della devota.

Pubblicità

La madre di Leonor entrerà in crisi con Liberto perché crederà di aver sbagliato a dimenticare in fretta il defunto marito Maximilian. Anche Celia si lascerà plagiare da Cristina visto che, oltre a dirle di essere pentita per aver annullato il matrimonio con Felipe per i tradimenti subiti, rivelerà alla donna che in passato mise fine all’esistenza del politico Jesus Guerra per salvare il marito. L’unica borghese distante dalla religiosa sarà Trini, ma soltanto perché si troverà nella capitale francese con i suoi familiari dai novelli sposi Maria Luisa e Victor.

Cristina rivela la verità a Leonor, nessun abitante di Acacias crede ad Ursula

In preda al delirio per aver appreso dall’oculista che rimarrà cieco, Arturo rischierà di svelare qualcosa di sconvolgente alla donna ingaggiata da Ursula. La santona, avendo il compito di scoprire solo i segreti delle donne, si rifiuterà di prestare ascolto al colonnello. Intanto Leonor, avendo compreso che la sua amica Blanca non è più la stessa di prima da quando trascorre le sue giornate con Cristina, affronterà la donna.

Pubblicità

In procinto di abbandonare Acacias 38 per aver portato al termine la sua missione, la Novoa verrà messa alle strette dalla giovane Hildago. Quest’ultima avrà la conferma di non essersi sbagliata a sospettare che la bigotta ha plagiato la moglie di Samuel su ordine di Ursula. Prima di partire Cristina si farà perdonare lasciando un messaggio a tutti i cittadini del paese per invitarli a prendere le distanze dalla Dicenta. Leonor si vendicherà di Ursula facendo ascoltare la registrazione della Novoa in pubblico.

Pubblicità

Quest’ultima nel suo discorso rivelerà di essere stata succube della madre di Blanca ma, soprattutto, preciserà che l’ha costretta anche a farsi svelare da Susana, Celia, e Rosina le loro confidenze. Dopo essere stata smascherata, l’ex istruttrice tenterà invano di far credere che Cristina ha mentito ma finirà per compromettere ulteriormente la sua reputazione. A questo punto, per scoprire se Ursula la farà pagare all’amica di sua figlia, toccherà attendere le nuove anticipazioni.