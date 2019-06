Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera che ha appena compiuto 4 anni dal debutto in terra iberica. Nei prossimi episodi italiani, in onda tra qualche mese sulle reti Mediaset, Silvia e Esteban decideranno di partire per l'Italia per trovare risposte sullo strano comportamento di Arturo da Elvira e Simon.

Una Vita: Arturo scopre che diventerà cieco

Le nuove anticipazioni di Una Vita, riguardanti i nuovi episodi in onda nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Arturo scoprirà di stare per diventare cieco in quanto la sua cataratta può essere operata solo quando sarà nella fase terminale della sua malattia.

Pubblicità

Pubblicità

Per tale ragione, il Valverde diventerà freddo nei confronti di Silvia, tanto da rinunciare a presentarsi agli incontri presso l'associazione fondata dalla sua amata e da Esteban (Jesus Rubio). Marquez approfitterà del momento di crisi della coppia per avvicinarsi alla Reyes, nonostante l'avvertimento di Liberto a non mancare di rispetto al colonnello.

Anticipazioni Una Vita: Silvia vicina ad Esteban

Le trame di Una Vita raccontano che Cheque, il militare amico di Esteban, morirà nelle Filippine dopo aver contratto la tubercolosi.

Pubblicità

Una notizia che getterà nello sconforto Marquez, tanto che Silvia cercherà di consolarlo con caloroso abbraccio che sarà spiato dalla perfida Ursula (Montserrat Alcoverro). La Dicenta, a questo punto, correrà subito da Arturo Valverde (Manuel Regueiro) per informarlo di aver visto la fidanzata tra le braccia dell'amico. Di conseguenza, il padre di Elvira (Laura Rozalen) inviterà l'educatrice ad uscire dalla sua abitazione in evidente agitazione. Inoltre l'uomo penserà di non poter più tenere legata a sé la Reyes, visto che tra poco diventerà cieco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Reyes e Marquez in Italia da Elvira e Simon

Per Arturo e Silvia si prospetterà l'idea di recarsi in Italia dopo aver fatto rimpatriare i soldati prigionieri di guerra. Ma ecco che il Valverde si rifiuterà di partire per il viaggio, inventando una scusa. Inoltre inviterà la sua fidanzata a partire da sola con Esteban, usando modi arroganti. Per questo motivo, la donna capirà che il colonnello le sta nascondendo qualcosa, tanto da interrogare Augustina (Pilar Barrera), la quale non fornirà una spiegazione convincente.

Poco dopo, l'uomo affiderà la sua amata alle cure di Marquez, tanto che i due colleghi giungeranno in Italia. Qui la Reyes approfitterà della trasferta per fare visita ad Elvira e Simon (Jordi Coll), con la speranze di trovare risposte sullo strano comportamento del parente. La spia scoprirà cosa sta nascondendo il fidanzato? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Acacias 38.