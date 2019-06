La telenovela Una Vita non finisce mai di sorprendere. Le trame dei prossimi episodi italiani annunciano che Arturo Valverde, dopo aver scoperto che presto perderà completamente la vista, non dirà nulla alla sua amata Silvia Reyes. Il colonnello, infatti, metterà al corrente della sua patologia soltanto la sua fidata domestica Agustina. La compagna dell’ex militare approfitterà di un urgente trasferimento in Italia con Esteban, per volere del suo compagno, per poter dare una risposta ai suoi sospetti. L’ex spia deciderà di far visita ad Elvira con l’intento di farsi dare dalla ragazza delle motivazioni riguardanti lo strano atteggiamento del padre.

Pubblicità

Pubblicità

Arturo scopre che resterà cieco, Liberto mette in guardia Esteban

Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche mese il colonnello Arturo farà di tutto per nascondere il suo pessimo stato di salute a Silvia. Il padre di Elvira, dopo aver iniziato a lavorare con Esteban, si farà visitare da un oculista per scoprire qual è la causa dei suoi continui malesseri. L’ex militare riceverà una diagnosi terribile dato che, oltre ad apprendere di soffrire di cataratta, verrà a conoscenza che potrà ricevere le dovute cure mediche soltanto quando diventerà completamente cieco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Dopo aver ricevuto il responso Arturo sarà abbastanza freddo nei confronti della Reyes al punto da consentirle di presentarsi ad alcuni eventi riguardanti l’associazione appena fondata in compagnia del Marquez. Quest’ultimo approfitterà subito della situazione e non esiterà ad avvicinarsi alla donna per la quale si è preso una cotta. Dall'altra parte Liberto gli consiglierà di non mettersi contro il colonnello. Il marito di Rosina farà presente ad Esteban che Arturo in passato ha sfidato a duello tutti coloro che hanno ostacolato le sue relazioni sentimentali o hanno messo in discussione la reputazione della sua famiglia.

Pubblicità

Successivamente un tragico avvenimento farà cadere in preda alla disperazione totale il Marquez. L'uomo, infatti, verrà a conoscenza che il suo migliore amico ha perso la vita nelle Filippine a causa della tubercolosi.

Il Valverde affida la sua amata a Marquez, la Reyes decide di far visita ad Elvira

Dopo aver sorpreso la Reyes tra le braccia di Esteban, la perfida Ursula metterà subito in guardia Arturo. Quest’ultimo, già furioso per la sua malattia, manderà via la Dicenta dal suo appartamento in malo modo avendo ormai deciso di lasciare libera Silvia in quanto perderà la vista.

In seguito il Valverde Senior si vedrà costretto a recarsi in Italia con la sua amata per poter fissare un accordo, ma anche in questa occasione si tirerà indietro. Il colonnello darà il consenso dalla Reyes per partire con Esteban. L’ex spia, sorpresa dalla decisione del suo compagno, cercherà di scoprire cosa gli sta nascondendo chiedendo invano delle spiegazioni alla domestica Agustina. Intanto Arturo chiederà al Marquez di vigilare su Silvia mentre si troveranno lontano da Acacias 38 rimarcando che si tratta della persona più importante della sua vita.

Pubblicità

La Reyes, sempre più convinta che il suo amato le stia mentendo, deciderà di andare a trovare Elvira e Simon durante la sua trasferta con la speranza che la giovane sappia a cosa è dovuto il cambiamento di suo padre. Quando Silvia sarà sul punto di partire, Susana coglierà l’occasione per darle una lettera e un pacco da consegnare a suo figlio e alla moglie.