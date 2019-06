Le avventure della telenovela iberica Una vita riserveranno colpi di scena anche negli episodi in onda in Spagna questa settimana. Gli spoiler preannunciano che la domestica Carmen Sanrujo dimostrerà di tenere veramente a Ramon Palacios. Quest’ultimo, dopo essersi allontanato da Acacias 38 all’improvviso, si limiterà soltanto ad inviare delle lettere al figlio Antonito e poi sparirà nel nulla. Il padre della piccola Milagros non sarà rintracciabile e la sua nuova compagna si preoccuperà al tal punto da decidere di mettersi alla sua ricerca.

Rosina Rubio avrà l’ennesima lite con il marito Liberto Seler, ma questa volta non sarà a causa della gelosia. La madre di Leonor perderà le staffe con il nipote di Susana non appena verrà a sapere che ha perso i soldi che ha investito di recente nella banca americana.

Antonito accetta la richiesta di Genoveva, il Palacios riceve una lettera

Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva LA 1 TVE dal 3 al 7 giugno 2019 Emilio, dopo aver scoperto che Rafael è un bugiardo, si confronterà con Cinta.

Una Vita, trame Spagna: Carmen non riesce a rintracciare Ramon, Rosina contro Liberto

Quest’ultima andrà su tutte le furie con il cameriere con la convinzione che si tratti di una farsa. Dopo essere stato sedotto da Genoveva, Antonito investirà del denaro nella banca americana su richiesta della donna. Cesareo dirà ad Emilio che Camino ha parlato mentre dormiva. In seguito Felipe, dopo aver spiegato qual è la nuova diagnosi di Agustina, avrà intenzione di fare qualcosa contro Maduro. Ramon tramite una lettera chiederà al figlio di non investire soldi fino a quando non ritornerà dal suo viaggio.

Dopo essersi arrabbiata con suo marito Jacinto per aver sospettato che l’ha tradito con Servante, Marcellina deciderà di trasferirsi qualche giorno in soffitta. Cinta affronterà l’industriale tessile catalano, che si rivelerà essere un chitarrista profondamente innamorato di lei. Intanto Carmen dirà a Lolita e Fabiana di sentirsi ignorata dalle signore. All’improvviso arriverà ad Acacias 38 una missiva urgente per Ramon, ma nessuno oserà aprirla.

Nel frattempo Agustina verrà a conoscenza che presto sarà dimessa dall’ospedale ma inizierà a temere di non poter continuare a lavorare a casa di Felipe.

Carmen alla ricerca di Ramon, Rosina accusa Liberto

Antonito farà preoccupare la moglie e Carmen per aver contratto un debito con Alfredo. Successivamente Liberto, dopo aver appreso tramite una lettera che il deposito d’oro si sta esaurendo, informerà Rosina della sua eccessiva spesa di denaro.

Agustina verrà accolta a braccia aperte dalle sue compagne ed in particolar modo da Ursula. Cinta confesserà ad Arantxa e ai suoi genitori la vera identità di Rafael. Antonito condividerà con il Seler l’avvertimento del padre che aveva manifestato perplessità sull'investimento in banca. Ursula andrà a lavorare per il Bryce mentre Marcela parteciperà ad una festa con soli uomini con Casilda. Tutti gli abitanti del quartiere spagnolo entreranno in panico per ciò che è accaduto in banca.

Intanto Cinta rifiuterà il cibo da parte di Emilio dicendogli che la sua famiglia non ha bisogno della sua carità. Nel contempo Antonito e Lolita decideranno di vendere il negozio e parlare con Alfredo per saldare il debito. Cinta riceverà l’approvazione di Bellita per poter tornare sul palco. Felipe inizierà a cercare un sostituto al posto di Agustina ma nessuna delle candidate lo convincerà. Dopo non essere riuscita a mettersi in contatto con Ramon telefonicamente, Carmen deciderà di rintracciarlo in prima persona. Infine i cittadini protesteranno davanti alla casa di Federico Sunol. Quest'ultimo sarà considerato il responsabile del fallimento della banca americana. Successivamente Rosina accuserà il consorte di aver finito i soldi.