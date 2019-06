Ramon e Liberto sono al centro delle puntate di Una vita, in onda a giugno in Spagna. Se Palacios progetterà un futuro insieme a Carmen dopo la morte di Trini, Seler si avvicinerà a Genoveva a causa dei continui scontri con Rosina.

Carmen trova Ramon in ospedale

Le anticipazioni di Una Vita, sulle puntate trasmesse in Spagna a giugno, rivelano che Rafael convincerà Cinta a fare un'esibizione. A tal proposito, la coppia avrà un grande riscontro di pubblico, tanto che Emilio rimarrà stupito.

Intanto Carmen si allontanerà da Acacias 38 dopo aver salutato Lolita per andare alla ricerca di Ramon. Palacios, infatti, rimarrà vittima di un drammatico incidente automobilistico, tanto da venire ricoverato in una struttura ospedaliera. Sarà proprio qui che lCarmen lo ritroverà in gravi condizioni.

Liberto si avvicina a Genoveva

Allo stesso tempo, le nozze tra Rosina e Liberto (Jorge Pobes) navigheranno in acque tempestose. Genoveva, a questo punto, approfitterà di questo delicato momento per cercare di conquistare il nipote della Seler.

Dall'altro canto, la mamma di Leonor (Alba Brunet) diventerà sempre più dispotica, tanto che Genoveva ne approfitterà per sedurre Liberto. Fortunatamente la sarta eviterà che il loro incontro prenda una brutta piega. Nel frattempo nel quartiere ci sarà una sommossa delle persone truffate dalla banca americana. Ramon, invece, sarà dimesso dai sanitari, tanto da tornare a casa insieme a Carmen.

Rosina in crisi

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda in Italia tra un anno, segnalano che Rosina (Sandra Marchena) confesserà a Donna Susanna di avere paura che Liberto possa lasciarla per un'altra donna.

Palacios, invece, dirà a Felipe ed ai suoi congiunti di aver indagato sul crack dell'istituto bancario americano. Nel frattempo, nel vecchio quartiere, Bellita e Felicia saranno protagoniste di un nuovo siparietto divertente. Genoveva, invece, apprenderà che il fidanzato di Carmen è scampato all'incidente. A tal proposito, la vedova di Samuel organizzerà un piano per portare a termine il piano di ucciderlo, sebbene Alfredo non sia d'accordo.

Palacios chiede a Carmen di sposarlo

Ramon Palacios, ignaro di tutto, farà pace con il figlio.

Poco dopo il nobile avrà un duro scontro il marito di Genoveva, che sarà sedato solo grazie l'intervento provvidenziale della domestica. Inoltre il padre di Maria Luisa (Cristina Abad) chiederà a Carmen la sua mano. Di conseguenza, Lolita commissionerà alla Seler di cucirle un vestito da sposa. Infine la vedova di Samuel continuerà nel suo piano di seduzione nei confronti di Liberto. Un modo per rovinare la felicità di tutti i vicini di Acacias 38.