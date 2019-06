Una vita continua ad emozionare i telespettatori delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, trasmesse nei prossimi mesi su Canale 5, Elvira deciderà di mandare una lettera di perdono ad Arturo prima del suo ingresso in clinica per essere sottoposto ad un delicato intervento agli occhi.

Una Vita: Arturo scopre di avere una grave malattia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Arturo, rimasto solo dopo la fuga di sua figlia Elvira insieme a Simon a Genova.

Il colonnello Valverde, infatti, scoprirà di avere una grave malattia agli occhi dopo aver accusato dei malesseri. L'uomo, a questo punto, deciderà di sottoporsi a delle indagini mediche, la cui prognosi sarà terribile. Per questo motivo Arturo pregherà Augustina, la sua fedele domestica, di non rivelare a nessuno le sue delicate condizioni di salute. In seguito, il colonnello Valverde entrerà in una crisi sempre più profonda, tanto da arrivare a pentirsi di tutto il male fatto a sua figlia Elvira (Laura Rozalen).

Una Vita, trame spagnole: Elvira perdona il male ricevuto da Arturo

Anticipazioni Una Vita: Augustina evita il suicidio del colonnello Valverde

Le trame spagnole di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Arturo apparirà profondamente turbato dall'aggravarsi del suo problema agli occhi. In uno di questi momenti di sconforto, l'uomo piangerà a dirotto tenendo tra le mani la foto di Elvira, tanto da implorare il suo perdono. Ma ecco il colpo di scena: il colonnello Valverde deciderà di suicidarsi, puntandosi un'arma da fuoco alla tempia, certo di non poter più rimediare agli errori del passato.

Fortunatamente sarà salvato dall'intervento provvidenziale di Augustina, che con fermezza fermerà il gesto scellerato del suo padrone. Inoltre l'inserviente chiederà aiuto all'avvocato Felipe Alvarez Hermoso e Silvia. Proprio la Reyes prenderà la situazione in pugno, tanto da prendere appuntamento con uno dei più importanti oculisti della Spagna. Inoltre cercherà di convincere l'amato a sottoporsi all'operazione agli occhi, sebbene sia rischiosa.

Elvira perdona suo padre

Pochi giorni prima di entrare in sala operatoria, il valoroso colonnello riceverà un gradito regalo. Donna Susana, infatti, metterà il rancore sotto i piedi, tanto da informare Elvira e Simon delle gravi condizioni di salute di Arturo. Come si può ricordare, l'uomo aveva tentato con ogni mezzo di ostacolare l'amore tra Simon Gayarre e sua figlia. Sentita la notizia, la giovane invierà una lettera al padre, dove gli dimostrerà di averlo perdonato.

Il Valverde, a questo punto, deciderà di sottoporsi con coraggio all'intervento. Inoltre mosso da nuovo entusiasmo chiederà alla Reyes di diventare sua moglie. Un matrimonio che avrà un tragico imprevisto. Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita per scoprire cosa accadrà.